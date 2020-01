La fumée des incendies retarde le classement de l’Open d’Australie

Les matchs de qualification de l’Open d’Australie prévus pour ce mercredi ont été retardés en raison de la fumée toxique qui étouffe Melbourne des incendies qui sévissent dans le sud-est du pays et ont modifié l’agenda du tournoi.

Les matchs ont commencé avec une heure de retard, vers 13h00 (02h00 GMT).

La décision de retarder les matchs de la journée a été adoptée après les critiques acides des joueurs touchés par la fumée toxique lors des matches disputés mardi.

Mardi, la Slovène Dalila Jakupovic a dû partir au premier tour du classement et la Canadienne Eugénie Bouchard avait besoin d’une assistance médicale, bien que d’autres parties aient joué sans interférence.

Le premier Grand Chelem de la saison débute lundi.

“Les conditions sont constamment surveillées à Melbourne Park”, ont déclaré les organisateurs.

Et les décisions seront prises en fonction de la situation et en consultation avec le personnel médical du tournoi, le Bureau de météorologie et les scientifiques de la Victoria Environmental Protection Agency, ont-ils ajouté.

Selon l’Environmental Protection Authority (EPA), la qualité de l’air de Melbourne, généralement l’une des villes avec les meilleures conditions, était “très mauvaise” à 9h00 mais pas aux niveaux de “toxicité” enregistrés mardi.

Très pauvre signifie que l’air est fortement pollué ou poussiéreux et que les gens peuvent souffrir de toux et de problèmes respiratoires.

“L’EPA conseille aux gens dans les zones de fumée de faire attention, d’essayer de rester à l’intérieur, loin de la fumée autant que possible et avec une exposition limitée.”

Le bureau de météorologie a annoncé ce mercredi à Victoria des tempêtes et des vents, qui pourraient purifier l’air.

La détérioration des conditions est due à des mois d’incendies voraces qui ont dévasté de vastes étendues de terres en Australie, faisant au moins 27 morts et la destruction de plus de 2 000 maisons.

La qualification pour le premier Grand Chelem de l’année a commencé mardi avec une heure de retard et la Slovène Dalila Jakupovic n’a pas passé un bon moment.

Il a quitté la rencontre contre la Suisse Stefanie Voegele pour une toux. “J’avais peur de m’évanouir.”

L’ancien demi-finaliste du tournoi australien Bouchard a également eu des problèmes et a eu besoin d’une assistance médicale après s’être plaint d’une douleur thoracique.

Bien qu’il se soit montré solidaire des organisateurs, il a déclaré “qu’il devrait y avoir une ligne rouge”.

“Comme il existe des normes pour la chaleur, il devrait y avoir des règles sur la qualité de l’air”, a-t-il déclaré aux journalistes. “J’espère que ce tournoi les aidera à démarrer.”

Bien qu’il ait pu terminer et passer au deuxième tour des qualifications.

D’autres joueuses affectées ont pu continuer, comme la numéro cinq mondiale Elina Svitolina.

“Pourquoi devons-nous attendre que quelque chose de mauvais se produise pour agir?”, A-t-il tweeté.

Le tournoi d’exposition Kooyong Classic, qui a également lieu à Melbourne, allait commencer à 13h00.

Le Croate Marin Cilic sera le premier à frapper la piste contre le sud-coréen Kwon Soon-woo.

Mardi, le match entre Maria Sharapova et l’Allemande Laura Siegemund à Kooyong a été suspendu en partie par la fumée, bien que d’autres rencontres se soient déroulées sans problème.

Malgré les conditions, les organisateurs ont fait savoir qu’il était peu probable que le Grand Chelem soit reporté.

Bien que les fumées toxiques reviennent comme cette semaine, à Melbourne Park, il y a trois stades couverts et huit autres courts couverts où vous pouvez jouer.

Un match hors concours pour récolter des fonds pour lutter contre les incendies, auquel participeront Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal et d’autres, se déroulera à la Rod Laver Arena mais en salle.