La fumée secondaire dégagée par les cinéphiles nuit à la qualité de l’air dans les cinémas

“Non-fumeur” ne signifie pas nécessairement sans fumée.

Une nouvelle expérience de surveillance des contaminants en suspension dans l’air dans un théâtre non-fumeur indique que les fumées de cigarettes dangereuses qui émanent des cinéphiles peuvent dégrader la qualité de l’air. Ces polluants comprennent le benzène cancérigène (SN: 4/26/13) et les aldéhydes toxiques, tels que l’acroléine, le formaldéhyde et l’acétaldéhyde (SN: 7/27/16).

Une telle fumée secondaire, libérée par les résidus de tabac sur la peau, les cheveux et les vêtements des gens, est un problème de santé publique important, rapportent les chercheurs en ligne le 4 mars dans Science Advances. Mais il n’est pas encore clair si les niveaux d’exposition observés dans cette expérience sont suffisants pour causer de graves problèmes de santé, ou combien de personnes peuvent se protéger de la fumée secondaire en public (SN: 11/10/14).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

L’expérience a eu lieu dans un théâtre non-fumeurs bien ventilé à Mayence, en Allemagne, qui a montré quatre à cinq films par jour. Pendant quatre jours, les chercheurs ont utilisé un spectromètre de masse pour effectuer un inventaire chimique des polluants sortant des évents du plafond du théâtre.

Ces mesures ont révélé que les concentrations de composés liés au tabac dans le théâtre augmentaient lorsque de nouvelles foules entraient – en particulier pour les films classés R et les projections tardives, peut-être parce que les membres du public étaient plus susceptibles d’avoir fumé ou de traîner les fumeurs avant leur arrivée. Des recherches antérieures ont trouvé des traces de fumée secondaire dans des zones prétendument non-fumeurs, mais il s’agit de la première étude à attraper des personnes en train de transférer la pollution.

Pour juger de la gravité de cette pollution, l’ingénieur en environnement Drew Gentner de l’Université de Yale et ses collègues ont comparé les niveaux observés de composants de fumée secondaire aux quantités de ces produits chimiques qui auraient été émises si quelqu’un fumait à l’intérieur du théâtre.

Pendant les films classés R, le public était exposé à une à dix cigarettes de divers composés dangereux par heure – bien que la quantité exacte que chaque membre du public puisse inhaler dépendrait de sa position par rapport aux personnes émettant des polluants. En moyenne, le public a été exposé à huit cigarettes de benzène et quatre cigarettes d’acétaldéhyde par heure. Ces différences de niveaux d’exposition surviennent parce que certains produits chimiques se détachent des vêtements et du corps des personnes plus facilement que d’autres.

«Cela montre clairement que nous obtenons une autre exposition aux produits chimiques de la fumée de tabac dans des endroits où nous ne nous y attendons tout simplement pas», explique Peter DeCarlo, un scientifique de la qualité de l’air à l’Université Johns Hopkins non impliqué dans le travail. «La prochaine étape consiste vraiment à comprendre ce que cela signifie en termes de santé», dit-il. Le risque relatif pour chaque personne dépendra de ses habitudes de tournage et de la pollution atmosphérique rencontrée ailleurs dans la vie quotidienne.

Même si la fumée secondaire représente un risque important pour les cinéphiles, les théâtres ne sont pas susceptibles d’interdire aux fumeurs ou à leurs amis et à leur famille d’acheter des billets.

Au contraire, les résultats de cette expérience peuvent éclairer la façon dont les fumeurs se comportent à la maison – où la fumée secondaire devrait être plus puissante, en raison des espaces plus confinés et d’une ventilation plus pauvre, explique Hugo Destaillats, chimiste en environnement, le Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie n’est pas impliqué dans l’étude. Les gens peuvent réfléchir à deux fois avant de fumer dans la maison, même lorsque personne d’autre n’est là, s’ils sont conscients des risques que la fumée présente même après avoir étouffé une cigarette.