La Fura dels Baus présentera le 21 février à Aix-en-Provence (France) sa version de la “Symphonie n ° 6” de Beethoven, également connue sous le nom de “Pastorale”, avec un spectacle qui aspire à “retirer les consciences” sur la crise climatique

Réalisée par Carlus Padrissa, la production réinvente Beethoven et la fusionne avec d’autres compositeurs tels que Reicha, Weber, Rietz F. et Mendelssohn pour réfléchir sur la relation entre la nature et l’être humain.