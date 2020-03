La Galice âgée languit parmi les affirmations pour contenir sa dépopulation | La politique

Peu naissent, trop meurent et la radiographie montre de plus en plus d’habitants très rares dispersés dans plusieurs des noyaux qui façonnent l’orographie galicienne compliquée. C’est la Galice vidée, qui réagit à ce phénomène avec des «revendications» conçues dans son ensemble pour tenter de contenir le mouvement des citoyens des villages vers les villes.

Le dépeuplement des noyaux habités des 3 771 paroisses galiciennes est, pour l’instant, une réalité qui avance sans frein; sans surprise, il y a déjà environ 575 personnes qui ont dix habitants ou moins dans la Communauté.