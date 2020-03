La Garde nationale prendra des mesures contre le coronavirus

La Garde nationale prendra des mesures contre les coronavirus dans trois États américains. Washington, la Californie et New York sont les États déclarés «zone sinistrée». Il a également promis que la victoire sur le coronavirus se produirait “beaucoup plus tôt” que prévu.

Le président Donald Trump a annoncé dimanche qu’il allait activer la Garde nationale pour aider Washington, la Californie et New York, trois des États les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

D’autres postes médicaux seront également créés, a annoncé le président.

Trump a déclaré que de grandes quantités de masques, respirateurs, blouses, écrans faciaux et autres articles arriveraient dans les trois États dans quelques jours. Il a ajouté qu’il avait ordonné au gouvernement de créer de grands postes médicaux fédéraux dans chacun des États.

Ces trois États ont été déclarés “zone de catastrophe” dimanche soir. Cet état permet au gouvernement fédéral de fournir des fournitures plus facilement, a déclaré le président.

Breaking: Trump active la Garde nationale en Californie, New York, Washington sans frais pour les États https://t.co/OrUIKIfFsM

– John Solomon (@jsolomonReports) 23 mars 2020

“Et par le biais de (l’Agence fédérale de gestion des urgences), le gouvernement fédéral financera 100% du coût du déploiement d’unités de la Garde nationale pour effectuer des missions approuvées pour arrêter le virus pendant que ces gouverneurs restent aux commandes.” a déclaré le président de la Maison Blanche.

L’annonce de dimanche soir est intervenue alors que les gouverneurs réclamaient plus d’aide du gouvernement fédéral pour lutter contre le COVID-19, qui étend sa portée aux États-Unis et dans le monde. La plupart des États-Unis connaissent un certain niveau de fermeture économique.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a plaidé auprès de Trump pour nationaliser l’effort d’achat de fournitures médicales à un moment où les dirigeants des États disent qu’ils ont été contraints de se faire concurrence pour s’approvisionner en équipements essentiels.

“Je pense que le gouvernement fédéral devrait ordonner aux usines de fabriquer des masques, des blouses, des ventilateurs, l’équipement médical essentiel qui fera la différence entre la vie et la mort”, a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse dimanche.

“Nous les suivrons [a los gobernadores] et nous espérons qu’ils pourront faire le travail et je pense qu’ils le feront. J’ai parlé aux trois gouverneurs aujourd’hui, tout à l’heure, et ils sont très satisfaits de ce que nous allons faire “, a déclaré Trump.

Du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, Trump a déclaré: “La relation a été vraiment incroyable”, ajoutant qu’il pense que le gouvernement fédéral devrait servir “d’une sorte de soutien aux États”.

“Ceux qui ne vont pas si bien ont besoin de plus d’aide”, a-t-il dit, ajoutant: “Ils sont violemment battus”.

Des États comme New York et la Californie ont déjà activé la Garde nationale pour leurs États.

La Garde nationale américaine répond à la pandémie de #coronavirus dans divers États et territoires des États-Unis après que des dizaines de gouverneurs, dont le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (@NYGovCuomo), aient demandé son aide au milieu de l’alarme croissante. Https: //t.co/iobabEWmCa pic. twitter.com/1Yz9LZSfs0

– Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 22 mars 2020

Les commentaires viennent alors que des millions de personnes dans un nombre croissant d’États font face à des ordres de leurs gouverneurs de les garder à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus.