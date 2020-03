La génération Y face aux risques pour la santé des coronavirus

Il y a quelques jours encore, certains bars et restaurants étaient encore bondés de monde pour la Saint-Patrick. Les plages étaient pleines. Il semble que de nombreux jeunes adultes prennent du temps pour arrêter la propagation du coronavirus.

“Je n’arrêtais pas d’entendre que” quatre-vingt pour cent des cas sont bénins “”, a déclaré Christian Heuer, un homme de 32 ans originaire de Los Angeles qui a été testé positif pour le virus la semaine dernière et qui a eu une faible fièvre pendant six jours. «Mais ce n’est pas seulement éternuer avec un nez qui coule. C’est grave. Tu es vraiment malade. “

Sa petite amie Natasha Wynnyk, 28 ans, s’est sentie bien pendant plusieurs jours après que Heuer est tombé malade, alors pensait peut-être qu’il était immunisé contre l’infection. Puis sa fièvre a augmenté lundi soir et il a commencé à ressentir des douleurs aiguës et aiguës dans le dos, les articulations et les doigts, qu’il a comparées à sensation d’être poignardé.

Ce couple fait partie d’un tendance inquiétante suggérant que les jeunes peuvent avoir contribué à la propagation de la pandémie aux États-Unis et dans d’autres pays en poursuivant leurs activités normales pendant trop longtempsPeut-être parce qu’ils pensaient qu’être jeunes et en bonne santé les protégeait de l’infection. Mais les chiffres préliminaires publiés mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention montrent que les adultes entre 20 et 44 ans représentent près d’un tiers des patients atteints de coronavirus du pays dont l’âge est connu.

Les jeunes adultes sont généralement plus résistants que les personnes âgées, mais une augmentation des problèmes de santé chroniques chez les milléniaux (maintenant dans la vingtaine et la trentaine) les a rendus moins résistants qu’ils ne le pensent. Ils ont enregistré des niveaux croissants d’obésité et de maladies comme le diabète de type 2 et l’hypertension artérielle, ainsi qu’une augmentation des maladies cardiaques et de certains types de cancer. Ces conditions sont fortement associées aux mauvais résultats de l’infection à coronavirus.

En outre, selon les chiffres nationaux, environ 17% des hommes et 12% des femmes de 18 à 44 ans fument des cigarettes et 4 à 7% utilisent des cigarettes électroniques. Ces deux activités augmentent le risque de maladies respiratoires.

La façon dont les membres de cette génération s’adapteront à la vie pendant la pandémie pourrait également être liée à d’autres problèmes. Par rapport aux membres de la génération X, qui sont maintenant dans la quarantaine et la cinquantaine, Les milléniaux ont des taux plus élevés de problèmes de santé comportementale comme la dépression, qui affecte 1 adulte sur 20 dans la trentaine, selon un rapport, et un nombre important d’entre eux ont problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, qui sont facilement aggravés par la dislocation et l’agitation sociale et économique, selon les experts.

La génération Y constitue la majorité de la main-d’œuvre et ils sont un segment vital de l’économie, mais ils sont également confrontés à des difficultés financières uniques. Beaucoup jonglent avec divers emplois dans l’économie de projets commandés ou d’emplois sporadiques, et sont plus susceptibles d’être non assurés que tout autre groupe d’âge. Beaucoup sont également accablés par la dette étudiante et font face à des coûts de logement de plus en plus inabordables. En tant que génération, ils ont subi le plus grand impact des décès par surdose de drogue. Beaucoup ont reporté le mariage et fondé une famille pour des raisons financières.

Bien qu’ils aient entendu dire que le fait de pratiquer la distance sociale peut jouer un rôle important dans la réduction de la propagation du coronavirus à d’autres personnes plus vulnérables, ils ne sont pas immunisés.

Bien que, selon une récente analyse de cas des CDC, le risque d’hospitalisation ou de décès par COVID-19, la maladie causée par le virus, augmente avec chaque décennie de vie, l’agence a également constaté que les jeunes adultes peuvent développer une maladie grave. : sur 508 patients admis à l’hôpital, 20% avaient entre 20 et 44 ans. Certaines personnes plus jeunes meurent de la maladie, à raison de 1 ou 2 pour 1 000 cas.

Les auteurs du rapport ont averti que leur analyse était limitée car une grande partie des données étaient incomplètes et des informations sur les problèmes de santé chroniques influençant la gravité de la maladie manquaient.

Un rapport sur la santé des milléniaux de la Blue Cross Blue Shield Association, publié l’année dernière, a révélé que les problèmes de santé physique chroniques les plus courants les uns par rapport aux autres, par rapport aux membres de la génération X, incluent la pression artérielle. décharge, qui affecte plus de 1 adulte sur 8 dans la trentaine, et diabète de type 2, qui affecte 1 personne sur 25. Le rapport a analysé les réclamations d’une grande base de données des assureurs.

L’obésité, dont la prévalence a augmenté pour tous les Américains, est également considérée comme un facteur de risque de coronavirus, selon les experts.

Mais de nombreux reportages ont constamment souligné que les personnes âgées et les personnes en mauvaise santé sont les plus vulnérables et les plus susceptibles de mourir.

“Le message a été que si vous êtes plus jeune et généralement en bonne santé, vous irez bien, et je pense que ce n’est pas le bon message”, a déclaré Mila Clarke Buckley, 30 ans, qui écrit sur la vie avec le diabète de type 2 sur son blog, Hangry Woman et créez du contenu sponsorisé pour FreeStyle Libre, un système de surveillance continue de la glycémie. “Fait ressentir aux jeunes l’invincibilité qu’ils ressentent déjà pour leur santé“

Buckley dit que le diabète lui fait courir un risque plus élevé de tomber gravement malade s’il est infecté, c’est pourquoi il a cessé de quitter la ville. Elle reste également plus longtemps à la maison et pratique la distanciation sociale, même avec son mari, qui continue à travailler.

Buckley explique que, pour rattraper ses amis, il a pris rendez-vous cette semaine pour un happy hour FaceTime. “Tout le monde choisira son vin préféré et nous serons sur FaceTime à 7 heures”, a-t-il déclaré.

Mais rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale peuvent affecter le plus les jeunes adultes, car ils sont confrontés à d’autres problèmes de santé mentale surtout s’ils vivent seuls ou souffrent d’anxiété ou de dépression, a déclaré Benjamin F. Miller, un psychologue qui est le chef de la stratégie de Well Being Trust, une fondation nationale axée sur la santé mentale et spirituelle.

Les jeunes adultes sont moins susceptibles d’être mariés que les adultes plus âgés, et une enquête Cigna 2018 auprès de 20000 Américains a révélé que beaucoup se sentent seuls et exclus. Les 18 à 37 ans étaient plus susceptibles que les adultes plus âgés de déclarer qu’ils n’avaient pas de relations significatives, partageaient des idées ou des intérêts avec d’autres personnes, se sentaient isolés et ne se sentaient proches de personne.

“Beaucoup de nos milléniaux se sentent déjà déconnectés socialement, et cela exacerbe les sentiments que ces personnes avaient déjà”, a déclaré Miller.

(c) Le New York Times 2020