La gestion de Xi avant l’épidémie de coronavirus soulève des doutes

BEIJING (AP) – Un récent discours du président chinois Xi Jinping, désormais publié par les médias d’État, indique qu’il dirigeait la riposte à l’épidémie d’un nouveau virus depuis le début de la crise.

La publication du discours du 3 février était une tentative apparente de démontrer que la direction du Parti communiste avait agi de manière décisive depuis le début, mais avait également exposé Xi à des critiques quant aux raisons pour lesquelles le public n’avait pas été alerté auparavant.

Dans le discours, Xi a déclaré qu’il avait donné pour instruction de lutter contre le virus le 7 janvier et ordonné l’isolement des villes qui avait commencé le 23 janvier à l’épicentre de l’épidémie. Les médias d’État ont publié leurs déclarations samedi après-midi.

“Le 22 janvier, en raison de la propagation rapide de l’épidémie et des défis en matière de prévention et de contrôle, j’ai clairement demandé à la province du Hubei d’imposer des contrôles larges et stricts sur la circulation des personnes à l’étranger”, a-t-il déclaré lors d’une réunion. du comité permanent du parti, son organe le plus haut placé.

La Commission nationale de la santé, pour sa part, a signalé une nouvelle diminution de ses cas de nouveau virus pour la troisième journée consécutive. La Chine continentale a enregistré 2 009 nouvelles infections pour un total de 68 500 cas confirmés.

Le taux de mortalité est resté stable avec 142 nouveaux décès, selon la commission. Le nombre de morts en Chine continentale à cause du COVID-19, la maladie causée par une nouvelle forme de coronavirus, est passé à 1 665. Au total, 9 419 personnes se sont rétablies et ont obtenu leur congé.

Quatre personnes sont décédées en dehors de la Chine continentale, dont des décès au Japon et en France cette semaine.

Quelque 400 Américains qui étaient à bord d’un bateau de croisière en quarantaine au Japon attendaient que les vols loués reviennent chez eux, tandis que le Japon a confirmé 70 autres infections sur le navire. Le Canada et Hong Kong ont déclaré qu’ils préparaient des vols similaires pour leurs citoyens.

Xi était à l’arrière-plan au début de la crise, qui est devenue l’un des plus grands défis politiques de ses sept années de commandement du pays.

La diffusion de son discours indique que le gouvernement du pays connaissait la gravité possible de l’épidémie des semaines avant que le danger ne soit rendu public. Ce n’est qu’à la fin du mois de janvier que les autorités ont déclaré que le virus pouvait se propager parmi les humains et que l’alarme a augmenté parmi les citoyens.

La confiance dans la gestion des épidémies virales par le gouvernement ne s’est pas rétablie depuis l’épidémie de syndrome respiratoire aigu aigu (SRAS) de 2002-2003, qui a été cachée pendant des mois.

La nouvelle flambée a commencé en décembre à Wuhan, capitale du Hubei, qui a enregistré la plupart des infections.

Le 23 janvier, Wuhan est devenue la première ville à opposer son veto à la sortie des gens, une restriction qui s’est ensuite étendue à d’autres villes pour toucher plus de 60 millions de personnes.

Les autorités du Hubei et de Wuhan ont été critiquées pour leur gestion initiale. Le mécontentement a atteint un nouveau niveau ce mois-ci après la mort de Li Wenliang, un jeune médecin réprimandé par la police locale pour sa tentative d’alerte au virus. Il est finalement décédé de la même maladie.

Dans une réaction apparente, les dirigeants du Parti communiste du Hubei et de Wuhan ont été limogés la semaine dernière.

Bien que les autorités aient promis la transparence, des journalistes citoyens qui ont contesté le message officiel avec des reportages vidéo de Wuhan ont disparu et seraient détenus.

La baisse des nouveaux cas suit le pic de plus de 15 000 jeudi, lorsque la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a adopté une nouvelle méthode pour prendre en compte les cas diagnostiqués par les médecins avant d’avoir la confirmation des tests de laboratoire.

Les journalistes de l’Associated Press Yuri Kageyama à Tokyo; Eileen Ng à Kuala Lumpur, Malaisie; Sopheng Cheang à Phnom Penh, Cambodge; Rob Gillies à Toronto, au Canada, et Ken Moritsugu à Pékin, ainsi que le chercheur Henry Hou, à Pékin, ont contribué à ce bureau.