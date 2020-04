La Grande Barrière de Corail subit son blanchissement connu le plus répandu

Australie

La Grande Barrière de Corail connaît actuellement son troisième blanchissement de masse en seulement cinq

années – et c’est l’événement de blanchiment le plus répandu jamais enregistré.

Résultats des relevés aériens effectués le long du récif de 2 000 kilomètres sur neuf jours à la fin

Mars, et publié le 7 avril, montrent que 25 pour cent des 1036 récifs individuels

enquêtés ont été gravement touchés, avec plus de 60 pour cent des coraux blanchis.

Un autre 35 pour cent des récifs avaient un blanchissement moins étendu.

“C’est le

deuxième événement le plus grave que nous ayons vu, mais il est de loin le plus répandu »

dit le biologiste marin Terry Hughes, directeur du Centre d’excellence ARC

pour les études sur les récifs coralliens à l’Université James Cook à Townsville, Australie, qui

a dirigé les relevés aériens avec des scientifiques de la Grande Barrière de Corail Marine

Autorité du parc.

Quel est le plus

concernant cette année est que le tiers sud du récif, qui s’est échappé

indemne en 2016 et 2017, est désormais largement blanchi. «Pour la première

fois que nous avons vu le blanchissement dans les trois régions du récif – le nord, le

milieu et le sud », explique Hughes.

Décoloration

se produit lorsque les coraux connaissent des périodes de mer d’été inhabituellement élevée

les températures, et ils éjectent le

algues symbiotiques qui nourrissent les coraux et leur donnent certaines de leurs couleurs (SN: 18/10/16). Ce n’est pas une garantie

condamnation à mort, mais de nombreux coraux ne survivront pas.

La première messe

le blanchiment enregistré sur la Grande Barrière de Corail a eu lieu en 1998, le

2002. Mais les événements de blanchiment en 2016, 2017 et maintenant 2020

préoccupent sérieusement les scientifiques, car les récifs ont eu peu de temps pour

récupérer entre les épisodes (SN: 29/11/16;

SN: 4/11/17).

«Nous voyons

de plus en plus d’événements de blanchiment et l’écart entre eux se rétrécit “, Hughes

dit. “Ces lacunes sont importantes car c’est l’occasion pour les coraux de

rebondir et faire une reprise…. Il faut environ une décennie pour la croissance la plus rapide

coraux pour rebondir pleinement. ”

Tandis que

les scientifiques ont vu des récifs dans les régions du nord et du centre de la Grande Barrière

Les récifs commencent à se redresser après 2016 et 2017, ils craignent maintenant que

le progrès a été pour rien.

“Ils sont juste

se faire marteler par ces vagues de chaleur répétitives et destructrices », explique Ove

Hoegh-Guldberg, qui étudie les récifs coralliens à l’Université du Queensland à

Brisbane, Australie. “Si cela continue au cours des 10 prochaines années, il

ne restera plus une grande barrière de corail. ”

Hoegh-Guldberg

– qui est également directeur adjoint du Centre d’excellence ARC pour le corail

Reef Studies, mais n’a pas été impliqué dans le travail d’enquête – dit alors que l’étendue

du blanchiment est une “tragédie absolue, c’est celle que nous attendions.” février

2020 a connu les températures de surface de la mer les plus chaudes sur la Grande Barrière de Corail depuis

les enregistrements ont commencé en 1900, selon les chiffres publiés en mars par le Bureau australien de météorologie.

Hoegh-Guldberg

fait valoir que, outre les gouvernements qui prennent des mesures pour réduire les gaz à effet de serre

les émissions, une chose qui peut être faite est de cartographier ces récifs individuels qui

sont moins exposés aux effets du changement climatique que d’autres, comme les zones protégées par des remontées d’eau plus froide (SN: 9/25/19). Ces sites peuvent être

source de larves de corail pour régénérer les récifs blanchis à l’avenir et devrait

être particulièrement protégé contre d’autres dommages, tels que le ruissellement agricole, il

dit.

Ces coraux pierreux d’Acropora au large de l’île Lizard en Australie ont perdu leur couleur. Le blanchissement se produit lorsque les coraux connaissent des périodes de températures estivales inhabituellement élevées, et ils éjectent les algues symbiotiques qui nourrissent les coraux et leur donnent certaines de leurs couleurs. Ce n’est pas une condamnation à mort garantie, mais de nombreux coraux ne survivront pas.Kristen Brown / ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies

“C’est un

Je pense que nous pouvons faire plus de travail », déclare Hoegh-Guldberg. “Identifiez ceux

les zones les moins exposées au changement climatique et qui ont le plus grand rôle

à jouer dans tout renouvellement. ”

Mais Hughes

note que «le problème avec cette approche est que nous manquons de récifs

qui n’ont pas encore blanchi. ” Il a dirigé une étude publiée dans Nature en 2019 montrant une diminution de 89% du nombre de larves de corail relâchées en 2018 à partir de récifs qui avaient été endommagés en 2016 et 2017.

«La capacité du récif à rebondir a été compromise», dit-il.

«Nous sommes en territoire inconnu en termes de potentiel de rebond. Nous ne savons plus sur quoi la Grande Barrière de Corail va récupérer. Le mélange d’espèces change et très rapidement », explique Hughes. “Optimistement, si les températures n’augmentent pas trop, nous aurons toujours un récif, mais ça va être très différent.”