La Grande-Bretagne aurait-elle pu éviter la guerre des Malouines avec sa proposition de «cession-bail»?

Grace Livingstone, professeur de Centre d’études latino-américaines de l’Université de Cambridge, a mené une enquête qui comprenait des documents du ministère britannique des Affaires étrangères qui viennent d’être ouverts, en plus de nombreuses interviews originales, pour analyser qu’est-ce qui a causé ça Margaret Thatcher, après avoir entretenu de bonnes relations étroites avec la dictature, il se réveillerait presque par surprise avec le Opération militaire argentine de revendication des îles Malouines le 2 avril 1982.

Parmi les documents qu’il a trouvés aux Archives nationales, qui ont donné lieu à son livre La Grande-Bretagne et les dictatures de l’Argentine et du Chili, 1973-1982, Livingstone a trouvé des preuves de bonnes relations commerciales entre les pays, qui ont entre autres fourni les forces marine de la dictature avec les armes qui seraient utilisées contre les Anglais dans l’Atlantique Sud: Après les États-Unis, le Royaume-Uni était le deuxième plus grand fournisseur de matériel de guerre.

Mais il a également constaté que «la victoire de Margaret Thatcher dans la guerre des Malouines éclipsait les erreurs des politiques qui ont précédé l’invasion». Le plus important, selon lui, a été l’échec de la proposition de cession-bail: le transfert de la souveraineté des îles à l’Argentine en échange du bail à la Couronne pour 99 ans.

Le livre analyse les intérêts économiques et stratégiques de la Grande-Bretagne dans les îles pour évaluer s’ils ont affecté la position du pays dans les négociations d’avant-guerre avec l’Argentine. Des études britanniques antérieures ont rejeté cette idée, tandis que les Argentins l’ont souligné.

«Les documents d’archives montrent que si les compagnies pétrolières étaient favorables à un accord avec l’Argentine dans les années 1970, le ministère de l’Énergie a recommandé la prudence pendant les années Thatcher, s’inquiétant de la possibilité de cession-bail cela pourrait ne pas donner aux compagnies pétrolières britanniques ou au Trésor public une quantité suffisante de la richesse pétrolière », expliqué. «Alors que l’inquiétude des parlementaires sur le sort des insulaires était la principale raison pour laquelle les politiciens ont résisté à la cession de la souveraineté des îles, les intérêts économiques et stratégiques britanniques ne devraient pas être exclus lors de l’analyse des faits qui ont conduit à Conflit des Malouines. ”

À de nombreuses reprises, les historiens ont suggéré que le corps des diplomates de carrière au ministère des Affaires étrangères (FCO) avait promu, même derrière le dos des élus, un traité avec l’Argentine; Même Thatcher est venu critiquer la “flexibilité des principes”, a rappelé Livingstone. Cependant, ses recherches ont montré que “Thatcher et ses ministres ont approuvé la cession-bail, mais non sans résister”.

La situation économique n’était pas simple. Le «coût prohibitif de la défense des îles contre une éventuelle agression économique ou militaire argentine» était la principale raison pour laquelle le Premier ministre et son équipe ne voulaient pas entendre parler de la question. «Un mémo du ministre des Affaires étrangères, Lord Carrington, de la fin de 1979, avertissait que si la Grande-Bretagne refusait de négocier les îles, elles pourraient subir un blocus ou même être envahies. Mais il a également fait valoir que si un accord n’était pas conclu avec l’Argentine, les îles pourraient tomber en déclin économique, le commerce britannique avec l’Argentine serait affecté et il serait impossible d’exploiter les ressources économiques (principalement le pétrole et la pêche) de l’Atlantique Sud. »

Le sujet pourrait également être étendu perte de défense et contrats nucléaires. Par exemple, a-t-il dit, Lord Nelson, en charge du GEC, a rencontré en juillet 1979 le chef de l’armée de l’air argentine et a reçu plus de sincérité que ce à quoi il s’attendait: «La Grande-Bretagne ne remportera jamais de gros contrats en Argentine sans progrès sur les îles Falkland. “

Mais le pétrole n’était pas suffisant pour résoudre le problème avec les Argentins: le vice-ministre des Affaires étrangères, Carlos Cavandoli, a rejeté la proposition du FCO pour une exploration conjointe: il ne la considérerait que comme faisant partie d’un accord de souveraineté.

C’est ainsi que Thatcher et les membres du Comité de défense et de politique étrangère (AOP) de son cabinet ont accepté, en juillet 1980, que «des discussions exploratoires sur une solution qui pourrait inclure« le transfert de souveraineté et les accords simultanés de cession-bail »commenceraient. “

En septembre 1979, Lord Carrington avait recommandé le transfert de souveraineté suivi du crédit-bail comme “la meilleure option”; En janvier 1980, le PDO du cabinet de Thatcher avait accepté de demander «l’accord des insulaires pour entamer des pourparlers avec l’Argentine». Avec cette approbation, en avril 1980, Nicholas Ridley avait eu des entretiens exploratoires avec les insulaires et avec les Argentins.

Puis l’intérêt pour l’exploitation du pétrole sur les îles, qui avait été énorme au cours des années 1970, avait diminué. BP et Shell et Esso ont estimé que les plus grandes réserves se trouvaient près de la côte argentine; pour exploiter le reste, il faudrait attendre entre 10 et 15 ans que la technologie qui la rendait viable soit disponible. Au Département de l’énergie, ils pensaient que conserver la souveraineté était donc une meilleure idée. “Nous devons faire très attention à adopter un cours qui pourrait faire perdre aux compagnies pétrolières britanniques une position favorable qu’elles auraient autrement eue”, a écrit son titre, David Howell.

Et tandis que “Au début, Thatcher était préoccupé par le principe politique du transfert de la souveraineté en Argentine, et a écrit des notes irritées sur le projet de Carrington, rejetant l’idée”, Des mois plus tard, il «s’est convaincu de l’affaire» et a géré l’autorisation du cabinet pour que Nicholas Ridley ait des conversations secrètes avec Cavandoli.

C’est ainsi “qu’en septembre il a proposé l’idée de transférer la souveraineté des îles et une zone d’exclusion de 200 milles à l’Argentine, qui serait louée à la Grande-Bretagne”. L’Argentin a accepté l’idée mais a proposé une limite de bail de 24 ans, bien inférieure à celle des 250 Ridley qui avait proposé d’envisager de négocier jusqu’à 99.

Robin Fearn, chef du département sud-américain du FCO, a fixé les objectifs que l’accord devrait fixer: «Ils nous accordent le traitement préférentiel maximum possible aux entreprises britanniques lors de la délivrance des licences; L’équipement britannique est utilisé autant que possible; une partie du pétrole est destinée au Royaume-Uni; le gouvernement des îles Falklands obtient une portion adéquate du produit compatible avec ses besoins de développement et sa capacité d’absorption; l’impact que le développement lié au pétrole peut avoir sur le mode de vie traditionnel des insulaires doit être minimisé; Les Argentins ne devraient pas en bénéficier plus que notre part. »

Cette approche n’a pas été convaincue par le ministère britannique de l’Énergie: le lit continental des îles était-il inclus dans la cession-bail? “Une telle attribution de souveraineté rendrait sans aucun doute plus difficile un régime pétrolier qui assure le contrôle du gouvernement de Sa Majesté sur ces droits”. En ligne, les grandes compagnies pétrolières “sont devenues un frein doux au processus”.

Mais la chose la plus grave s’est produite le 2 décembre, lors de la présentation de l’option devant la Chambre des communes, lorsque le gouvernement de Thatcher a fait face à une opposition totale, tant du parti travailliste que des conservateurs: “Les membres du Parlement (MP) de tous les partis ont réagi avec horreur”, Livingstone a écrit.

D’ici là, Thatcher a vu le bail comme “probablement le seul moyen de sortir de l’impasse actuelle”, a-t-il déclaré lors d’une réunion du DOP. “S’il n’y avait pas le pouvoir de l’Argentine de perturber la vie aux Malouines” et “pour la difficulté et les coûts de maintenir une défense efficace et de soutenir le développement économique des îles”, le gouvernement “ne serait pas justifié d’abandonner la souveraineté” . Mais ces facteurs existaient.

«Il semblerait probable qu’après tout, étant donné la morosité de leur situation actuelle, la plupart des insulaires seraient prêts à soutenir les négociations avec l’Argentine sur les lignes proposées, reconnaissant que, si le gouvernement ne reviendrait pas sur son engagement pour les défendre, il n’a pas la possibilité de proposer des moyens alternatifs pour améliorer leur position », a expliqué Livingstone au Premier ministre.

Cependant, aucun argument n’a empêché les députés de “tuer” – comme l’a dit Thatcher – la cession-bail.

Les conversations entre Ridley, deux représentants des îles et des responsables argentins étaient déjà convenues, elles se sont donc tenues, presque sans conséquence, en février 1981 à New York. Stuart Wallace, conseiller des îles, n’a pas été impressionné par les avantages qu’offraient les Argentins en cas de transfert de souveraineté: les insulaires, a-t-il soutenu, «se préoccupent principalement de la structure de leur mode de vie: cela précède aucun avantage économique ». Ce serait une autre ligne qui renforcerait l’échec du gouvernement: certains politiciens ont pris ces mots pour dénoncer Thatcher pour la «reddition» des insulaires.

“Une fois que les îles Falkland pouvaient avoir une valeur militaire stratégique pour la Grande-Bretagne, alors qu’elle était une puissance mondiale, mais après 1945, le pays a accepté que l’Atlantique Sud faisait partie de la sphère d’influence des États-Unis”, a rappelé Livingstone. «Les chefs militaires britanniques ont fait valoir qu’il n’y avait pas d’intérêts de défense britanniques distincts dans l’Atlantique Sud et que les forces britanniques devraient se concentrer sur la zone de responsabilité de la [Organización del Tratado del Atlántico Norte] L’OTAN. “

Mais quand, dans les années 1970, l’OTAN a commencé «à s’inquiéter de plus en plus de la présence soviétique croissante dans l’Atlantique Sud, à mesure que les navires de guerre et de pêche soviétiques augmentaient et que l’Union soviétique renforçait ses liens économiques avec l’Argentine, le Brésil et d’autres pays. Pays du Cône Sud », la situation a changé. Mais, encore une fois, c’était le territoire américain: la réponse a été laissée aux États-Unis, “qui ont tenté de construire une alliance anticommuniste avec les dictatures de l’Argentine, du Brésil et du Chili”. Le gouvernement Ronald Reagan, a ajouté le livre, est venu à envisager “la création d’une Organisation du Traité de l’Atlantique Sud”, un OTAS qui comprenait les dictatures de l’Argentine, du Brésil et de l’Uruguay en plus de l’Afrique du Sud. “La Grande-Bretagne a convenu que la construction d’une alliance antisoviétique dans l’Atlantique Sud était une nécessité.”

Dans ce contexte certains détracteurs de la cession-bail ont fait valoir que renoncer à la souveraineté était contraire aux efforts d’un partenaire de l’OTAN, car les îles avaient une valeur stratégique. Cependant, le FCO a rejeté l’idée: “Il est prouvé que la Royal Navy n’apprécie pas beaucoup les îles, sinon elles utiliseraient des installations là-bas aujourd’hui”, a écrit un officier.

Cette perspective a changé le 2 avril 1982: Thatcher a déclaré lors d’une conversation avec Reagan que les îles étaient «d’une importance stratégique». Livingstone a cité les notes de l’appel: «Si le canal de Panama était fermé, il serait important que Puerto Stanley et la Géorgie du Sud soient en possession d’une puissance amie. Cela a été très important au cours des deux dernières guerres mondiales. L’Argentine se rapproche beaucoup de l’Union soviétique. La dernière chose que nous voulons voir, ce sont les Russes à Cuba et aux Malouines. »

Le coup de grâce à l’accord: les insulaires

“Il y a des récits contradictoires de la position des insulaires avant le débat parlementaire avec Ridley, certains soutiennent que la population était toujours totalement opposée à la cession-bail”, a déclaré l’auteur. Mais selon certains des nouveaux documents ouverts du FCO, il y a eu «une réponse plus mitigée: Les responsables de l’ambassade britannique à Buenos Aires ont indiqué que quatre conseillers insulaires seraient prêts à explorer la cession-bail, quatre n’avaient pas pris de décision et deux étaient contre. »

Rex Hunt, le gouverneur, a estimé qu’il était difficile de juger de l’humeur, mais a déclaré: “Beaucoup envisagent sérieusement toutes les possibilités pour l’avenir des îles, y compris un accord de cession-bail.”

Mais le groupe dominant, en particulier après l’assassinat de la proposition à la Chambre des communes, était celui des opposants fermes, qui avaient également organisé des manifestations avec le slogan “Gardez les îles britanniques.”

Cela a conduit à une négociation finale, en février 1982, “avec une Argentine de plus en plus impatiente – après 16 ans de pourparlers – sans quelque chose de substantiel à offrir, alors que les îles étaient vulnérables aux attaques”. Une campagne pour promouvoir l’accord n’était même pas viable », malgré le fait que les nouveaux documents du FCO ouverts aujourd’hui confirment que plusieurs des critiques les plus expressifs du gouvernement, en privé, ont exprimé leur soutien à la cession-bail »: le gouvernement croyait que l’opinion publique britannique limitait ses actions et l’accepta.

“Une politique alternative – peut-être” éthique “- aurait été de refuser de parler à l’Argentine pendant qu’il y avait un gouvernement militaire, mais les ministres ont décidé qu’il serait trop coûteux de défendre les îles si le conseil d’administration réagissait de manière agressive », Ajout de Livingstone. Et pourtant, comme on le comprendrait en quelques mois, ne pas avoir joué cette carte pour gagner du temps n’a pas empêché Galtieri de commencer des opérations militaires le 2 avril.

La Grande-Bretagne n’a pas interprété les signaux précédents?

L’enquête officielle sur les causes du conflit a détaillé «l’incapacité à rassembler toutes les informations, l’erreur d’interprétation des intentions argentines et, surtout, l’envoi d’une série de signaux qui ont donné à l’Argentine l’impression que la Grande-Bretagne ne penserait pas à défendre les Malouines: parmi eux, le plus important pendant les années Thatcher a été le retrait du seul navire naval britannique dans l’Atlantique Sud, le HMS Endurance », a écrit Livingstone.

Ils n’ont pas non plus aidé British Nationality Act de 1981, qui a retiré les insulaires de la citoyenneté britannique automatique » (Cette loi sera modifiée après la guerre: en 1983, un nouveau règlement est à nouveau accordé) et “la résistance à investir dans les infrastructures des Malouines”. Cela, selon l’auteur, aurait fait penser aux Argentins, et en particulier au dictateur Leopoldo Galtieri, qui faisait face à une situation interne difficile, “que les insulaires avaient une faible priorité dans le gouvernement britannique”

Le rapport concluait qu ‘«il aurait été impossible de prévoir que l’invasion allait se produire le 2 avril 1982, mais il est vrai que la date exacte aurait été difficile à identifier – sans doute parce que le général Galtieri avait anticipé le plan …Les rapports de renseignement ont indiqué pendant des décennies qu’une invasion était une possibilité. ». Et tandis que les diplomates britanniques traitaient socialement avec les militaires, rien n’était de la moindre utilité lorsqu’il s’agissait d’entrevoir des intentions. Thatcher a donc été confronté à un petit défi de réflexion: “La politique de renforcement des liens commerciaux avec le Conseil et de faire taire les critiques de ses violations des droits de l’homme n’a rien fait pour empêcher l’invasion.”