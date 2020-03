La grande soirée de Biden à la primaire américaine; gagner 4 états

WASHINGTON (AP) – Joe Biden a remporté mardi les primaires présidentielles du Parti démocrate du Michigan, conquérant un État clé qui a contribué à relancer la candidature insurgée de son rival, Bernie Sanders, il y a quatre ans. La victoire de l’ancien vice-président là-bas, en plus du Missouri, du Mississippi et de l’Idaho, a été un sérieux revers pour Sanders et a ouvert la voie à Biden pour la nomination.

Biden était une fois de plus fort parmi les électeurs de la classe ouvrière et afro-américains, qui sont essentiels à la nomination démocrate à la Maison Blanche. Les faibles espoirs de Sanders de recevoir de bonnes nouvelles reposaient au Dakota du Nord et dans l’État de Washington. L’élection a été trop serrée pour déclarer un vainqueur car les votes ont été exprimés par e-mail ou en les déposant dans une urne et de nombreux bulletins de vote étaient destinés à des candidats qui se sont déjà retirés de la course.

Le jour du scrutin dans les six États était le premier avec seulement deux candidats. Les quatre premiers États sont tombés du côté de Biden, un changement radical pour une campagne qui, il y a à peine deux semaines, semblait sur le point de s’effondrer. Maintenant, c’est Sanders, dont la candidature était en plein essor récemment, qui doit évaluer la voie à suivre.

S’adressant à ses partisans à Philadelphie, Biden a souligné que beaucoup avaient “déclaré que cette candidature était morte” il y a quelques jours à peine, mais “maintenant nous sommes bien vivants”. De plus, il a demandé aux partisans de Sanders de le soutenir désormais.

«Nous avons besoin de vous, nous vous aimons et il y a une place dans notre campagne pour chacun de vous. Je tiens à remercier Bernie Sanders et ses supporters pour leur énergie et leur passion inlassables », a déclaré Biden. “Nous partageons un objectif commun et ensemble, nous vaincrons Donald Trump.”

Bien que la course autrefois massive à la candidature démocrate ait semblé prendre forme, de nouveaux doutes ont surgi à son sujet par crainte de la propagation d’un nouveau coronavirus. Les deux candidats ont soudainement annulé leurs rassemblements de mardi soir dans l’Ohio. Cela a conduit au discours de Biden à Philadelphie, où sa campagne est basée, tandis que Sanders est retourné au Vermont et n’avait pas l’intention de faire de déclarations.

L’équipe Sanders a expliqué que la tenue de ses prochains événements sera décidée au cas par cas en raison de problèmes de santé publique, tandis que Biden a annulé un acte en Floride. L’ancien vice-président a déclaré mardi soir que plus tard cette semaine, il annoncerait ses plans de lutte contre le COVID-19, la maladie causée par le virus.

Le Comité national du Parti démocrate a annoncé que le débat prévu dimanche entre Sanders et Biden se tiendrait sans public.

La candidature de Sanders a reçu des avertissements importants mardi. Une fois de plus, il a eu du mal à convaincre les Afro-Américains. Environ 70% des électeurs de la primaire démocrate du Mississippi sont afro-américains, et 86% d’entre eux ont opté pour Biden, selon le sondage AP VoteCast de l’électorat.

Après la victoire de Sanders sur Hillary Clinton au Michigan il y a quatre ans, sa défaite dans l’État mardi a été particulièrement décevante: cela a sapé son argument selon lequel il pourrait attirer des électeurs de la classe ouvrière et qu’il pourrait élargir l’électorat avec de nouveaux jeunes électeurs.

L’un des rares points positifs de la soirée pour Sanders a été sa force parmi les jeunes, mais même cela a eu sa lecture négative car il n’a pas obtenu suffisamment de votes pour rester compétitif. Sanders a obtenu 72% des voix des enfants de moins de 30 ans au Missouri et 65% au Michigan, selon AP VoteCast. Le sénateur était presque à égalité avec Biden parmi les électeurs âgés de 30 à 44 ans.

«Vous n’avez pas à l’adoucir. Ce soir est une nuit difficile », a déclaré sur Instagram la membre du Congrès de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, l’une des plus éminentes supporters de Sanders. “Ce soir est une nuit difficile pour le mouvement en général. Ce soir est une nuit difficile sur le plan électoral.”

Selon une analyse de l’Associated Press, Biden aurait obtenu au moins 150 nouveaux délégués mardi: 51 au Michigan, 40 au Missouri, 29 au Mississippi, cinq au Dakota du Nord, 17 à Washington et huit en Idaho. Sanders a pris 88: 35 au Michigan, 23 au Missouri, deux au Mississippi, six en Idaho, cinq au Dakota du Nord et 17 à Washington.

Bien que six États aient voté, le Michigan – avec ses 125 délégués – a reçu toute l’attention. Lors des élections présidentielles de 2016, Trump y a gagné avec seulement 10704 voix, sa marge la plus étroite au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Ces trois États lui ont donné un avantage limité au Collège électoral après que Clinton a remporté le vote populaire.

Sanders a promis de ne pas quitter la course électorale malgré les résultats de mardi et a fréquemment critiqué “la structure du parti” qui, dit-il, est contre lui.

Les journalistes de l’Associated Press Mike Householder à Detroit et Seth Borenstein à Washington ont contribué à ce bureau.