La grippe aviaire réapparaît en République tchèque et dans la région

Un cas de grippe aviaire, le premier en trois ans dans le pays, a été confirmé samedi en République tchèque, lorsque cette maladie a également réapparu dans d’autres pays d’Europe centrale, également membres de l’Union européenne.

Jeudi, un syndicat agricole français, le coordinateur rural, a prévenu que le virus H5N8 réapparaît en Europe centrale et risque de rentrer sur le territoire français et de mettre en péril une fois de plus les élevages avicoles et les producteurs de foie gras.

En République tchèque, “la source de l’infection a été trouvée dans une petite ferme à Stepanov nad Svratkou”, à environ 150 kilomètres au sud-est de Prague, a déclaré Petr Vorlicek, porte-parole de l’Administration vétérinaire tchèque (SVS).

“L’infection a probablement été importée par la sauvagine sauvage. Il s’agit du sous-type H5N8 hautement pathogène, mortel pour les oiseaux”, a déclaré Vorlicek dans un communiqué, ajoutant que le virus ne s’est jamais propagé à l’homme.

Selon le SVS, la ferme a élevé trois canards et 12 poulets, dont six sont morts en deux jours. “Les animaux restants de la ferme seront abattus et nous créerons une zone protégée de 10 kilomètres (6 miles) autour de la ferme”, a déclaré le chef du SVS, Zbynek Semerad.

Plusieurs pays d’Europe centrale, dont la Pologne, le plus grand producteur de volaille d’Europe, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie ont également signalé la présence du H5N8 au cours des dernières semaines.

L’Europe a subi une grande épizootie liée au virus H5N8 en 2016-2017 et des millions d’oiseaux ont dû être abattus.