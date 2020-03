La guerre au pays des merveilles – Scientific American

Le nouveau coronavirus soulève des questions sur la façon dont les agents pathogènes évoluent et si nous sommes prêts à y faire face

Dans Through the Looking-Glass de Lewis Carroll, la Reine Rouge dit à Alice qu ‘«il faut tout ce que vous pouvez faire pour rester au même endroit». Ce passage a inspiré le nom d’un des concepts principaux de l’évolution: dans son sens le plus large, l’hypothèse de la Reine Rouge décrit la course aux armements évolutionnaire entre deux espèces – disons, prédateur et proie – qui évoluent côte à côte en réponse l’une à l’autre, les deux luttant pour la survie en s’adaptant à la pression de la coexistence. Au cours des dernières semaines de couverture de la nouvelle épidémie mondiale de coronavirus, la Reine Rouge a certainement fait le tour de mon esprit. Chaque fois qu’un nouveau virus émerge dans l’espèce humaine, les scientifiques se précipitent pour comprendre rapidement sa structure unique et, espérons-le, concevoir un vaccin pour le contrer, ou du moins le contenir. Dans la couverture de ce numéro, Simon Makin décrit ce que les chercheurs savent jusqu’à présent sur la structure des coronavirus et quels outils nous pouvons avoir pour les désactiver (voir «Comment les coronavirus provoquent l’infection – du rhume à la pneumonie mortelle»). Alors que le nombre de cas s’accumule dans ce pays et dans d’autres, les épidémiologistes doivent travailler rapidement. Comme le dit la reine: “Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite.”

Ailleurs, Nicole Wetsman explique comment les médias sociaux offrent aux médecins et aux chercheurs une nouvelle façon de partager leurs résultats de recherche (voir «Comment Twitter change la recherche médicale»). Et Heidi Ledford informe les lecteurs sur les progrès des applications cliniques du complexe d’édition de gènes CRISPR-Cas9, dont certains se rapprochent des traitements réels de la maladie (voir «Quête d’utiliser CRISPR contre la maladie gagne du terrain»). Curieux et curieux.

Cet article a été initialement publié sous le titre “Warfare in Wonderland” dans SA Health & Medicine 2, 2, (avril 2020)

