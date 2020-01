La Guilde des Acteurs remet à l’avance des prix à Oscar

Scarlett Johansson et Nicole Kidman auront une double chance de gagner dimanche soir aux SAG Awards de la Screen Actors Guild, mais la capacité de ces prix à prédire ce qui se passera aux Oscars semble trouble cette fois-ci.

Parmi les films qui se disputent la plus haute distinction de la guilde, le meilleur casting, sont les favoris «Il était une fois … à Hollywood» («Il était une fois à Hollywood») et «L’Irlandais» («L’Irlandais»). Ils rivalisent avec “Parasite” (“Parasites”) _ juste le deuxième film en langue étrangère nominé après “La vita è bella” (“La vie est belle”) en 1999 _ “Jojo Rabbit” et “Bombshell” (“Le scandale” “).

Parce que les acteurs représentent le pourcentage le plus élevé de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, leurs sélections sont suivies de près. Mais depuis deux ans, le film le plus gagnant de SAG n’a pas fini par remporter l’Oscar du meilleur film: “Black Panther” l’année dernière et “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Trois annonces pour un crime ») en 2018.

Deux des principaux prétendants au meilleur film de cette année aux Oscars – “Joker” (“Joker”, qui est plutôt un spectacle individuel, et “1917”, le plus acclamé pour leurs réalisations techniques – n’ont pas été nominés pour le meilleur casting. Samedi, “1917” a reçu les plus grands honneurs lors de la très prédictive Producers Union Awards, que 21 des 30 dernières années ont aligné avec l’éventuel oscarisé du meilleur film.

La cérémonie de remise des prix SAG sera retransmise en direct sur TNT et TBS à partir de 20 heures. Heure de l’Est (0100 GMT lundi) depuis le Shrine Auditorium à Los Angeles.

Réalisé trois semaines avant les Oscars, il servira de premier aperçu des chances de favoris pour les Oscars tels que Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt et Laura Dern. Johansson est nominé pour “Marriage Story” et “Jojo Rabbit”; Kidman pour “Bombshell” et la série HBO “Big Little Lies”.

Ce programme est nominé pour le meilleur casting d’une série dramatique, avec “The Crown”, “Game of Thrones”, “The Handmaid’s Tale” et “Stranger Things”. Pour le prix au meilleur casting d’une série de comédie, concourez “Barry”, “Fleabag”, “The Kominsky Method”, “The Marvellous Mrs Maisel” et “Schitt’s Creek”. La série Apple TV Plus «The Morning Show» a également reçu trois nominations, pour Jennifer Aniston, Steve Carell et Billy Crudup.