La hausse des températures est en partie responsable du déclin des bourdons

Que serait le printemps sans le doux bourdonnement des bourdons flous, plongeant paresseusement dans et hors des fleurs sous le chaud soleil? Malheureusement, la recherche suggère qu’une grande partie du pays pourrait être à risque de le découvrir. Et le changement climatique est au moins en partie à blâmer.

Les populations de bourdons ont plongé en Europe et en Amérique du Nord au cours des dernières décennies, selon une nouvelle étude. La probabilité qu’un endroit donné soit peuplé de bourdons a chuté de 46% en Amérique du Nord par rapport à ce qu’il était avant les années 1970. Et il a baissé d’environ 17% en Europe.

Cela est probablement dû à un certain nombre de facteurs, notamment les changements d’utilisation des terres, la perte d’habitat et l’utilisation de pesticides. Mais la hausse des températures a également probablement joué un rôle important, suggère la recherche.

La nouvelle étude, menée par des chercheurs de l’Université du Canada à Ottawa et de l’University College London au Royaume-Uni, a révélé que le déclin des abeilles avait tendance à être lié à des températures plus élevées. L’étude était basée sur des observations de 66 espèces sur les deux continents.

Les abeilles ne fonctionnent pas bien une fois que la température atteint un certain point, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Peter Soroye, de l’Université d’Ottawa.

“Nous savons que lorsque les températures commencent à devenir très chaudes, les abeilles commencent à avoir beaucoup de difficulté à voler et à se nourrir”, a-t-il déclaré à E&E News.

De plus, l’augmentation des températures peut également affecter la végétation dont les abeilles dépendent pour leur survie.

Les chercheurs notent que différentes espèces d’abeilles ont des limites de température différentes. Et dans certains cas, un climat plus chaud peut ouvrir de nouvelles zones dans lesquelles les bourdons peuvent emménager. Mais ce n’est vrai que jusqu’à un certain point – éventuellement, il risque de devenir trop chaud.

Dans l’ensemble, l’étude révèle que le réchauffement est beaucoup moins susceptible d’être associé à des augmentations de population qu’à des diminutions.

“Les événements d’extinction locale que nous avons constatés – donc, les disparitions d’abeilles des régions – se produisaient environ huit fois plus que ces événements de rétablissement”, a déclaré Soroye. «Les abeilles ne sont donc tout simplement pas en mesure de suivre le rythme de la menace du changement climatique et de tout le reste.»

Les impacts semblent être les plus forts dans les endroits où le climat est plus chaud au départ. Les régions plus fraîches étaient plus susceptibles que les régions plus chaudes de voir les abeilles entrer, plutôt que de sortir. Mais les déclins étaient toujours évidents dans toutes les régions, même dans les climats plus doux.

Ce n’est pas la première étude à suggérer un lien entre le climat et le déclin des abeilles. L’un des auteurs de la nouvelle étude, Jeremy Kerr de l’Université d’Ottawa, avait auparavant mené une étude suggérant que le changement climatique entraînait une diminution de l’habitat convenable des abeilles en Amérique du Nord et en Europe.

Il y a eu moins de recherches sur les bourdons et le climat dans d’autres parties du monde, bien qu’ils soient répandus dans une grande partie de l’Asie et dans certaines parties de l’hémisphère sud également. Mais au moins une étude récente de modélisation a suggéré que les espèces d’abeilles d’Asie de l’Est pourraient également décliner avec le changement climatique continu.

Les auteurs de l’étude prennent soin de noter que le changement climatique n’est pas le seul facteur en jeu. Les changements humains dans l’utilisation des terres, l’expansion de l’agriculture, les pertes d’habitats et l’utilisation de pesticides sont tous considérés comme les principaux contributeurs au déclin des abeilles.

À certains égards, ces problèmes peuvent sembler plus faciles à résoudre avec des solutions locales – comme planter plus d’habitats d’abeilles et éviter certains produits chimiques – que le problème imminent du changement climatique, qui doit finalement être résolu en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle planétaire. Mais les communautés locales peuvent encore prendre certaines mesures pour protéger les abeilles contre la hausse des températures, suggère Soroye.

Les abeilles doivent faire des pauses et s’abriter dans des endroits frais quand il fait trop chaud. Leur fournir un habitat ombragé, comme des arbres ou des haies, pourrait faire une petite différence.

Et il a ajouté que, malgré ses statistiques sinistres, la recherche laisse également une certaine place à l’optimisme.

“En fin de compte, nous développons des théories, des outils et des techniques qui fonctionnent très bien pour prédire l’extinction des bourdons – et j’espère que nous pourrons les appliquer à d’autres groupes également: les oiseaux, les amphibiens et les reptiles”, a déclaré Soroye. . «Si nous avons une meilleure idée de la raison pour laquelle le changement climatique entraîne l’extinction, nous pouvons avoir une meilleure idée de la façon de l’arrêter.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.