La hausse des températures peut pousser les écosystèmes au-delà de leurs limites

Le changement climatique met à l’épreuve les limites de la Terre.

Cela modifie les conditions météorologiques, intensifie les catastrophes naturelles et bat des records de température à gauche et à droite. Finalement, de nombreuses parties du monde peuvent s’installer dans une «nouvelle normalité» alors que les conditions climatiques évoluent au-delà de tout ce que la planète a connu dans l’histoire humaine.

Cela pourrait être dévastateur pour les écosystèmes de la planète.

Une étude sérieuse avertit que les plantes et les animaux du monde entier pourraient bientôt vivre avec des températures qu’ils n’ont jamais connues auparavant. Et certains d’entre eux ne peuvent pas tolérer les changements.

Publiée hier dans Nature par les scientifiques Christopher Trisos, Cory Merow et Alex Pigot, la recherche examine les assemblages d’espèces à travers le monde – des groupes d’espèces qui coexistent dans un même espace et dépendent souvent les uns des autres pour maintenir le fonctionnement de l’écosystème. Les espèces d’un assemblage ont souvent des limites de température similaires.

Dans un scénario de changement climatique sévère, dans lequel les températures moyennes mondiales pourraient augmenter jusqu’à 7 degrés Fahrenheit d’ici la fin du siècle, environ 15% de tous les assemblages d’espèces pourraient vivre ce que les chercheurs appellent un «événement d’exposition brutale».

C’est alors que plus d’un cinquième de toutes les espèces d’un assemblage sont exposées à des températures qu’elles n’ont jamais connues auparavant, toutes au cours de la même décennie.

Ces types d’événements peuvent commencer à se produire dès l’an 2030 dans des endroits à haut risque comme les océans tropicaux. Et cela pourrait se produire dans d’autres parties du monde d’ici 2050.

La plupart des scientifiques affirment que ce réchauffement à la fin du siècle est probablement peu probable, mais pas impossible, et que des niveaux de réchauffement aussi élevés pourraient encore se produire au-delà de l’an 2100.

Les scénarios moins graves comportent également des risques.

Dans un scénario dans lequel le réchauffement climatique reste inférieur à 3,6 F (c’est-à-dire 2 degrés Celsius, l’objectif principal de l’Accord de Paris), environ 2% de tous les assemblages dans le monde connaîtraient un événement d’exposition brutal d’ici à 2100.

Les chercheurs se sont concentrés sur ces événements abrupts pour plusieurs raisons. Certaines études suggèrent que lorsque la diversité d’un habitat diminue de 20% ou plus, il y a un risque plus élevé que l’écosystème dans son ensemble subisse une mort catastrophique. Plus ces déclins se produisent rapidement, moins l’habitat devra s’adapter et plus le risque sera grand.

Il est beaucoup plus probable qu’au moins une espèce dans un assemblage donné franchisse le seuil d’ici la fin du siècle, bien que le risque que cela représente pour l’écosystème tout entier soit plus faible.

Si les espèces commencent à mourir, «nous pourrions initialement voir un petit filet d’espèces disparaître d’un assemblage, mais cela sera suivi d’une perte abrupte de la plupart des espèces de l’assemblage au cours de la même décennie», a déclaré Jennifer Sunday, un McGill Scientifique universitaire, dans un commentaire publié sur l’étude.

Il est important de noter que cette tournure des événements n’est pas garantie.

L’étude examine le point auquel les températures augmenteront au-delà de tout ce qu’une espèce a connu dans le passé. Mais cela ne prouve pas que ces espèces mourront dès que cela se produira.

Certains pourraient s’avérer plus adaptables qu’ils n’en obtiennent le mérite, notent les chercheurs. Ils pourraient naturellement survivre à des températures plus élevées que celles auxquelles ils sont habitués. Ou ils pourraient migrer vers des zones plus favorables, s’ils sont assez rapides. Ou ils pourraient évoluer pour tolérer les nouvelles conditions.

C’est la difficulté du changement climatique – cela pousse la Terre vers de nouveaux territoires. Par conséquent, il n’est pas toujours facile ni même possible de prédire comment les écosystèmes naturels vont réagir.

Un changement climatique extrême pourrait menacer les assemblages d’espèces dans le monde entier avec des conditions climatiques sans précédent au cours des 30 prochaines années.

Et dans ces conditions, écrivent les chercheurs, “nous n’avons pratiquement aucune connaissance de la capacité de leurs espèces constituantes à survivre.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.