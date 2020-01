L’Américaine Coco Gauf, 15 ans et 67ème joueuse mondiale au classement WTA, a éliminé sa compatriote Venus Williams (39 et 55) au premier tour de l’Open d’Australie de tennis, qui se déroule à Melbourne, la battant en deux sets, 7-6 (7/5) et 6-3.

Coco Gauf avait déjà éliminé Venus Williams au premier tour de l’Open de Wimbledon en 2019.

Au deuxième tour, Gauf affrontera la Roumaine Sorana Cirstea, 74e joueuse mondiale au classement de la WTA (Women’s Tennis Association).