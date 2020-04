La justice a déjà libéré plus de 1 700 prisonniers pour le coronavirus et 3 000 autres ont demandé le même traitement

Avec l’excuse du coronavirus et grâce à une décision controversée de la Chambre de cassation de Buenos Aires, plus d’un millier de criminels condamnés ont été libérés de prison et il existe un autre groupe important de détenus qui ont interjeté appel dans le but de recouvrer leur liberté ou au moins de bénéficier d’une assignation à résidence.

La libération des prisonniers a généré un rejet général de la société et dans les réseaux sociaux ils ont déjà appelé un pan national pour demain, jeudi, à 18 ans. Pendant ce temps, le nombre de personnes bénéficiant de permis spéciaux pour quitter leurs donjons continue d’augmenter.

Jusqu’au moment, Dans la province de Buenos Aires, environ 1 400 détenus hébergés dans des prisons et des postes de police ont été libérés., selon des sources du bureau du procureur de Buenos Aires consultées par Infobae. Si vous considérez que jusqu’au 22 avril, le chiffre s’élevait à 800, le nombre a doublé en sept jours.

En même temps, ils sont en vigueur commandes individuelles pour 3 000 autres détenus. Jusqu’à la semaine dernière, 2 600 dossiers ont été déposés, avec neuf habeas corpus collectifs, selon les mêmes sources consultées.

Pendant ce temps, dans les prisons du Service fédéral des pénitenciers, 320 détenus ont quitté les prisons selon différents types de modalités, la plupart en résidence surveillée.

Bien qu’il n’y ait pas de registre unifié, en ajoutant les cas enquêtés par ce moyen, il est conclu que Avec l’excuse de COVID-19, 1700 prisonniers ont été libérés de prison. Et 3 000 autres attendent un avantage similaire.

Le service pénitentiaire de Buenos Aires avait mesuré sa population vulnérable au coronavirus au début de la pandémie: 644 détenus de plus de 65 ans et près de 2500 patients atteints de pathologies diverses. 233 d’entre eux ont reçu un diagnostic de tuberculose, une maladie hautement infectieuse. Autres 476 détenus et détenus souffraient du VIH. Il y avait 54 mères de garçons et 22 femmes enceintes dans les listes.

Ces salaires ont été initialement établis dans le cadre de l’habeas corpus collectif présenté par les 19 médiateurs généraux de la Nation. Le Ministère de la justice de la province de Buenos Aires a participé à cette table de négociation, qui a encouragé la libération des prisonniers, comme l’a reconnu le juge de cassation de Buenos Aires Víctor Violini dans une sentence.

Cependant, il y a eu des problèmes privés antérieurs, comme ce fut le cas du violeur Pedro Olmos, qui a obtenu une assignation à résidence – rapporté par Infobae– à quelques mètres de l’endroit où vit sa victime, et qu’ils ne faisaient pas partie de cet ordre collectif. Tant cette décision que la décision de cassation de Buenos Aires visant à assouplir les arrestations dans la province ont été portées en appel par le procureur. Carlos Altuve avant le Cour suprême de Buenos Aires. L’appel n’a pas encore été accueilli; Pendant ce temps, les prisonniers continuent de demander à partir.

Le Service fédéral des pénitenciers

Des demandes de détentions de coronavirus ont été faites dans tous les milieux judiciaires. Des prisonniers pour corruption, enlèvement, drogue ou contre l’humanité, arrêtés dans les prisons du SPF, sont allés devant les tribunaux fédéraux. Là, la Chambre fédérale de cassation a abaissé directives restrictives de sorte que le prisons à domicile, avec des mécanismes de contrôle et de surveillance, pour un groupe de détenus dans le contexte de la pandémie coronavirus. Ce groupe comprenait les personnes détenues pour infractions mineures ou «non violentes», aux femmes enceintes ou aux enfants, à celles qui sont sur le point de sortir temporairement et à celles de plus de 60 ans présentant des risques pour la santé. Il a également ajouté des détenus pour des délits graves, bien qu’il ait été recommandé d’évaluer la situation “avec une extrême prudence et un caractère extrêmement restrictif ».

Les prisons de Buenos Aires

Cependant, au service pénitentiaire de Buenos Aires, au début de l’année, le nombre de détenus a doublé leur capacité. Pour cette raison, les pluies ont plu aux tribunaux provinciaux, où sont jugés les cas de crimes de droit commun: homicides, vols, blessures ou violences sexuelles. C’est dans ce cadre que la présentation des 19 bureaux de la défense générale a été activée, une table de dialogue s’est tenue à laquelle ont participé le procureur Altuve et des représentants du ministère de la Justice et de la Sécurité. Et le départ de plus de détenus a été activé.

Comme il l’a fait remarquer, Les listes des prisonniers “à risque” ont été établies par les autorités judiciaires provinciales et il a été précisé que des assignations à résidence étaient accordées à ceux qui étaient emprisonnés “pour des délits mineurs et non des délits graves”.. “Autrement dit, si le crime a été commis avec violence, s’il était de nature sexuelle ou liée au genre ou s’il existait un danger supplémentaire, lorsqu’il n’avait pas d’armes mais blessait quelqu’un pour le commettre, il n’était pas non plus accordé.” Il a également fait remarquer que ce sont les juges qui disposaient de ces détenus qui devaient vérifier les conditions afin que cette prestation puisse être appliquée.

“Je suis juge et je dois prendre soin de ma vie”, a-t-il déclaré à Radio La Red. Dans les prisons de Buenos Aires, il y a de la place pour 24 000 prisonniers et 50 000 détenus. Si la pandémie pénètre dans les prisons, savez-vous combien de temps il faut pour infecter tous les détenus? Entre un mois et deux mois ».

Cinq jours après cette décision, le député de Together for Change Carolina Píparo Il a dénoncé qu’elle était menacée par les réseaux sociaux par Carlos Moreno, l’un des condamnés pour l’avoir abattue en 2010 lors d’une fuite bancaire à La Plata. Moreno, comme les milliers de détenus qui composent le SPB, avait réussi à accéder à un téléphone portable après l’échec de Violini.