La justice guatémaltèque suspend la réduction controversée des peines de prison

La plus haute instance de justice du Guatemala a temporairement suspendu jeudi une réforme controversée du Code pénal qui permet de réduire jusqu’à 50% les peines de prison.

La Cour constitutionnelle (CC) a déclaré dans un communiqué avoir “provisoirement suspendu” un décret du Congrès publié en décembre qui permet aux accusés dans le cadre d’une procédure pénale d’obtenir une réduction de peine s’ils acceptent les charges qui leur sont imputées.

La suspension est intervenue à la suite d’appels d’inconstitutionnalité lancés par des représentants des organisations sociales Fundación Myrna Mack et Family and Friends against Crime and Kidnapping.

Le 12 novembre, les députés ont approuvé la loi d’acceptation des charges, qui autorise la réduction de la peine d’emprisonnement, tout en laissant de côté les délits tels que le génocide, le trafic de drogue et le meurtre.

Le président Jimmy Morales (2016-2020), qui a prononcé le poste mardi, a ordonné sa publication dans le Diario de Centro América officiel en décembre.

Les secteurs civils ont critiqué les réformes en les considérant comme un revers dans la lutte contre l’impunité et la corruption dans le pays.

L’analyste politique et activiste anti-corruption Manfredo Marroquín a exhorté le CC à accorder une protection contre la règle, ce qui, selon lui, bénéficierait à “des milliers de détenus et de criminels”.

Les opposants à la réforme disent qu’elle bénéficiera aux députés, aux financiers et aux individus qui ont des affaires ouvertes ou sont en prison pour des délits tels que le blanchiment d’argent et la corruption.

Si la modification reste en vigueur, une personne faisant face à une affaire pénale peut obtenir une réduction de 50% de la peine de prison si elle accepte le crime dans sa première déclaration, 33% si elle accepte la faute avant le début du procès et 20% si Il le fait pendant le processus.