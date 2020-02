La Juventus devient leader, la Lazio deuxième après avoir remporté l’Inter

La Juventus a été placée dimanche en tant que nouveau leader en Italie grâce à sa victoire 2-0 contre Brescia (19º), dans un match correspondant au 24e tour de Serie A, et la défaite de l’Inter Milan 2-1 dans le domaine du Latium.

Ce dernier résultat dans le duel stellaire de la journée a fait l’Inter, qui avait commencé le week-end comme premier par une meilleure différence de buts que la ‘Juve’, jusqu’à la troisième place, désormais à trois points du Turinois.

La deuxième place était la Lazio, à un point de la Juventus et avec deux de plus que l’Inter, ce qui ajoute encore plus d’émotion dans le pouls à trois par le «Scudetto».

L’Anglais Ashley Young était passé à l’Inter à la 44e minute mais ensuite Ciro Immobile (50), transformant un penalty, et le Serbe-Espagnol Sergej Milinkovic-Savic (69), qui a trouvé un rejet dans la zone et a envoyé un tir entre Un nuage de joueurs a fait le tour du tableau de bord.

L’Inter enregistre sa deuxième défaite en championnat cette saison et Immobile consolide son leadership dans le tableau des buteurs, maintenant avec 26, six de plus que Cristiano Ronaldo, qui s’est reposé ce dimanche et n’a pas joué le match gagné 2-0 par la Juventus contre la Brescia .

L’Argentin Paulo Dybala a inauguré le score des ‘bianconeri’ dans les derniers instants de la première partie (38) mais ce n’est qu’au deuxième but, l’œuvre du Colombien Juan Cuadrado (75), que le Turinois a respiré soulagé.

Avec ce triomphe, la Juventus clôture une petite mini-crise qui l’avait conduit à perdre 2-1 contre Hellas Verona samedi et à faire match nul 1-1 contre l’AC Milan jeudi lors du match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie.

L’équipe de Maurizio Sarri atteint 57 points, est un leader solo et aura une confrontation confortable samedi prochain contre SPAL (20e), avant de mesurer le Français de Lyon le 26 février pour le match aller des 16 dernières de la Ligue des champions

De son côté, Naples (8e), adversaire de Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions en moins de dix jours, s’est approchée des positions européennes avec une victoire 1-0 dans le peloton de Cagliari (11e), grâce à solitaire des deux Belges Dries Mertens en 65 ans.

La Fiorentina (13e) a battu la Sampdoria (17e) sans aucune contemplation, avec des doubles du jeune Federico Chiesa (40 de pénal, 78) et Dusan Vlahovic (18 de pénal, 57).

Avec cette dure défaite, l’équipe génoise est sur le point de descendre avec 23 points, juste un de plus que ses voisins de Gênes (18º).

De son côté, la Parme (7e) s’est approchée des positions européennes grâce à son triomphe pour le minimum à la maison de Sassuolo (12e), un but de l’ivoire Gervinho.

Lors du premier match de la journée, Hellas Verona (6e) n’a pas pu battre l’Udinese (15e) et a fini par tirer nul et vierge.

– Résultats des matchs du 24e tour de Serie A, et classement:

Udinese – Hellas Verona 0-0

Sampdoria – Fiorentina 1 – 5

Cagliari – Naples 0-1

(19h45 GMT) Milan – Torino

Classification: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juventus 57 24 18 3 3 46 23 23

2. Latium 56 24 17 5 2 55 21 34

3. Inter 54 24 16 6 2 49 22 27

4. Atalanta 45 24 13 6 5 63 32 31

5. Rome 39 24 11 6 7 43 32 11

6. Hellas Verona 35 24 9 8 7 28 24 4

7. Parme 35 24 10 5 9 32 30 2

8. Naples 33 24 9 6 9 37 34 3

9. Bologne 33 24 9 6 9 37 39 -2

10. Milan 32 23 9 5 9 25 31 -6

11. Cagliari 32 24 8 8 8 38 36 2

12. Sassuolo 29 24 8 5 11 38 39 -1

13. Fiorentina 28 24 7 7 10 31 35 -4

14. Turin 27 23 8 3 12 27 42 -15

15. Udinese 26 24 7 5 12 20 36 -16

16. Lecce 25 24 6 7 11 32 45 -13

17. Sampdoria 23 24 6 5 13 26 43 -17

18. Gênes 22 24 5 7 12 27 43 -16

19. Brescia 16 24 4 4 16 21 44 -23

20. SPAL 15 24 4 3 17 18 42 -24