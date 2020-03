La Juventus et l’Inter se mesurent dans un duel mémorable pour la direction de la Serie A

Un derby d’Italie sans bruit. Le duel entre Juventus e Inter, repoussé dans un premier temps par le coronavirus, se joue ce dimanche, à huis clos, comme les cinq autres matchs qui complètent la 26e date. Télévisez ESPN2 à partir de 16 h 45, heure de l’Argentine.

La Lazio, qui a profité du week-end dernier pour se placer provisoirement après avoir battu Bologne, sera attentive à ce qui se passe dans ce match vedette.

J’ai prévu le week-end dernier, le duel entre Bianconeri et Nerazzuri se joue sans public, en raison du décret publié mercredi par le gouvernement italien pour contenir la propagation du coronavirus.

Tous les événements sportifs jusqu’au 3 avril se dérouleront à huis clos. en Italie, le pays d’Europe le plus touché par Covid-19, avec 4 636 cas et 197 morts selon les chiffres officiels de vendredi.

De cette façon, Antonio Conte revient à Turin en silence. L’entraîneur italien a porté le maillot de la Juventus pendant 13 ans avant d’être l’architecte de l’équipe gagnante actuelle, réalisant les trois premiers Scudettos d’une course qui se déroule déjà depuis huit consécutives.

Dans le sport, ce sera l’un des matchs les plus attendus, clé de la course au titre, avec une distribution locale qui est revenue sur terre par rapport à la supériorité dont il a fait preuve les années précédentes. Il a un match de moins et deux points de moins que la Lazio, qui a déjà joué son duel à la 26e date, donc une victoire lui rendra la première place. L’Inter est troisième à huit unités de l’équipe de la capitale, mais a deux matchs de moins.

Dans les Bianconeri son leader Cristiano Ronaldo Il a vécu une semaine compliquée. Il s’est rendu de toute urgence au Portugal après que sa mère eut subi un AVC. Dolores Aveiro, 65 ans, a déclaré jeudi qu’il se remettait “bien” d’une “grande peur”.

Seules 500 personnes pourront assister au match, alors que dans une situation normale, il y aurait environ 40 000 fans dans les tribunes du Juventus Stadium.

Dans les autres matches qui complètent la 26e date, Milan (7e) de Zlatan Ibrahimovic recevra Gênes (18e). De plus, deux autres équipes en difficulté, comme Brescia (19º) et SPAL (20º), n’ont aucune marge d’erreur contre Sassuolo (12º) et Parma (9º).

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Square, Dybala, Ronaldo.

Inter Milan : Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, voisin, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

16 h 45 Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili.

15h45. Bolivie et Venezuela

14:40 Equateur, Pérou et Colombie.