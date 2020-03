La légalisation du cannabis va peut-être trop vite

Tous les cannabis ne sont pas créés égaux; ni les gens qui l’utilisent. En tant qu’épidémiologiste, j’ai étudié le cannabis en tant que plante, agent thérapeutique potentiel et risque potentiel pour la santé au cours de la dernière décennie. Mes recherches ont révélé une tendance inquiétante à la confusion et aux fausses promesses en ce qui concerne les effets supposés sur la santé de cette substance de plus en plus populaire.

Habituellement, un nouveau produit infusé au cannabis prétend soulager une multitude de maux. Mais de façon alarmante, la plupart de ces produits non réglementés font de telles allégations sans preuves scientifiques pour les soutenir ni tenir compte des conséquences potentielles sur la santé à long terme. En ce qui concerne le cannabis, le rythme auquel les scientifiques parviennent à comprendre les effets sur la santé de la substance est dérisoire par rapport à la vitesse à laquelle elle devient disponible pour les patients et la population en général.

Cette situation n’a cependant pas ralenti les efforts pour légaliser le cannabis. Le mois dernier, le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a promis de légaliser la marijuana dans l’État pour un usage adulte. Dans cet effort, New York rejoint le New Jersey et le Dakota du Sud, qui auront des mesures de vote sur la légalisation du cannabis récréatif en novembre. Et plusieurs autres États envisageraient également une telle légalisation. Bien que la légalisation ait ses avantages et ses inconvénients, l’augmentation de la disponibilité du cannabis semble inévitable. Pour cette raison, les décideurs nationaux devraient consulter des études prospectives multidisciplinaires rigoureusement conçues afin de créer des politiques fondées sur des preuves sur la consommation de cannabis. À tout le moins, il faut comprendre que tout le cannabis n’est pas le même.

Depuis 2017, un rapport des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine intitulé Les effets sur la santé du cannabis et des cannabinoïdes a servi d’avertissement même si le cannabis est devenu plus disponible et légal. Cette revue systématique et complète note que le manque de recherches rigoureuses sur les effets du cannabis sur la santé présente un risque pour la santé publique. En d’autres termes, la recherche à ce jour n’est pas claire pour déterminer si le cannabis est sûr ou dangereux en ce qui concerne les effets à long terme sur la santé dans des domaines tels que le risque de maladie cardiovasculaire. Le manque de preuves concernant les différents résultats de santé pour les consommateurs de cannabis conduit à la confusion des patients, des professionnels de la santé et des décideurs.

Bien que la recherche sur le cannabis ait fait des progrès notables au cours des cinq dernières années, en cours de route, la traduction des preuves au chevet du patient a parfois sauté des étapes cruciales. Dans mes propres recherches dans le sud de la Floride, la plupart de notre échantillon de nouveaux utilisateurs ne savait pas qu’il y avait de nombreux composants dans la catégorie globale du cannabis, chacun ayant ses propres effets sur la santé. Au cours d’une entrevue, un participant a noté que le fait d’entendre une pommade au cannabis soulage la douleur avait incité cette personne à commencer à fumer du cannabis. Cet exemple n’est pas unique.

Ce n’est pas que les avantages et les risques supposés pour la santé soient cachés au public américain. Le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC), en particulier, ont suscité de nombreuses discussions parmi les prestataires de soins de santé, les patients et le public. Mais j’ai directement observé combien peu de consommateurs de cannabis comprennent ce qu’ils utilisent. Dans notre échantillon, seulement 4% connaissaient la composition du produit du cannabis ou de la fleur qu’ils utilisaient, en termes de cannabinoïdes et de charges. Les résultats de nos études et d’autres suggèrent un décalage entre l’information que les scientifiques fournissent et les connaissances que le grand public absorbe.

Ce manque de sensibilisation du public comprend des connaissances sur les risques et les avantages de la consommation de cannabis. Du point de vue de la santé publique, il est primordial que l’éducation soit fondée sur des découvertes scientifiques plutôt que sur du ouï-dire. Malheureusement, l’envie des gens d’essayer le cannabis l’emporte sur leur empressement à comprendre ses effets à long terme sur la santé. Pour cette raison, les décideurs devraient prioriser stratégiquement la surveillance de la santé liée au cannabis et la recherche sur les effets sur la santé en parallèle à l’élaboration de politiques et de réglementations.

Le Colorado est un exemple d’État qui a traduit de manière proactive la recherche en santé publique en réglementation. Selon un article publié l’année dernière dans Nation’s Health, une publication de l’American Public Health Association, la législation du Colorado exige que le Département de la santé publique et de l’environnement de l’État examine régulièrement la science sur les effets du cannabis sur la santé en plus de la consommation de cannabis requise. système de surveillance et de notification. Les États qui ont déjà intégré ces stratégies dans des politiques et des initiatives à l’échelle de l’État devraient poursuivre cette tendance. Pour les États qui ne l’ont pas encore fait, comme l’Illinois, des mesures devraient être prises pour garantir stratégiquement un financement pour la surveillance de la santé publique du cannabis et la recherche sur ses effets potentiels sur la santé à long terme.

L’objectif collectif devrait être d’assurer l’amélioration et le maintien d’une population saine et exempte de maladies. Pour y parvenir, la première étape consiste à comprendre que tout le cannabis n’est pas créé de la même façon – et ses utilisateurs non plus.