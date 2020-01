La légende de la NBA Kobe Bryant est décédée dans un accident d’avion

Stupeur dans le monde du sport: à 41 ans, Kobe Bryant Il est décédé dans un accident d’avion. L’étoile du NBA Il voyageait avec quatre autres personnes dans son hélicoptère Sikorsky S-76 privé lorsqu’il s’est effondré au-dessus de la ville de Calabasas, située dans le comté de Los Angeles, en Californie. Après l’accident, un incendie s’est déclaré: le personnel d’urgence est intervenu, mais il a été signalé que personne à bord n’avait survécu.

Le site américain TMZ a confirmé que sa femme Vanessa n’était pas dans l’avion. Le couple a quatre enfants: Gianna, Natalia et Bianca et le nouveau-né Capri. Bryant a construit une carrière impressionnante dans la ligue de basket-ball la plus compétitive du monde, au point d’être comparé à Michael Jordan. L’escorte a été érigée en légende des Los Angeles Lakers, où Il a remporté cinq anneaux NBA, en plus d’obtenir deux médailles d’or aux Jeux olympiques avec le maillot de l’équipe américaine.

Le compte Twitter officiel du service de police de Los Angeles a certifié les informations avec deux publications: «Nous avons confirmé cinq morts, il n’y a aucun survivant dans l’accident d’hélicoptère de Calabasas. Enquête en cours. Évitez la zone jusqu’à nouvel ordre ”.

Né le 23 août 1978 à Philadelphie et fils de l’ancien NBA Joe Bryant, il était un exemple d’estime de soi et de compétitivité. Actuellement, c’est encore le Quatrième meilleur buteur de l’histoire de la NBA, deuxième derrière Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone.