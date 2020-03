La législature de Bolivie condamne le ministre de la Défense pour ne pas avoir fait appel aux protestations

MADRID, 7 mars (PRESSE EUROPE) –

Le Parlement de Bolivie a censuré vendredi le ministre de la Défense, Luis Fernando López, pour ne pas avoir assisté à une troisième loi d’interpellation à laquelle il a été sommé de répondre des actions des forces de l’ordre lors des manifestations postélectorales de 2019, tel que rapporté par la presse bolivienne.

Plus précisément, la chambre, qui compte une majorité de membres de l’ancien président Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), a appelé López et le ministre du gouvernement bolivien, Arturo Murillo, pour justifier des interventions policières et militaires à Sacaba, en Cochabamba, et dans la région de Senkata, dans la ville d’El Alto, où plusieurs morts et blessés ont été enregistrés.

L’Assemblée a fondé sa décision sur un article de la Constitution de la Bolivie 158, qui stipule également que “la censure entraînera la révocation du ministre ou ministre censuré”.

Dans ce sens, la présidente de la Chambre des sénateurs de Bolivie, Eva Copa, s’est déjà exprimée. “Si cela se produit (censure), la présidente de transition (Jeanine Áñez) devra le licencier immédiatement”, a-t-il déclaré avant la session. “Si ce n’est pas le cas, toutes les actions de Lopez seront nulles de plein droit”, a réglé.

COMMISSION DE RECHERCHE

D’autre part, l’Assemblée législative de Bolivie a également décidé de former une commission pour enquêter sur “les morts et les détentions illégales” survenues en novembre avec “la complicité de la Justice” dans le cadre des manifestations enregistrées après les élections du 20. Octobre.

Après les élections, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le pays. À Senkata, 10 morts et plus de 40 blessés ont été enregistrés après que la police et l’armée se soient engagées avec des partisans de l’ancien président de la Bolivie Evo Morales, qui se sont retranchés dans les zones entourant l’usine du champ pétrolifère budgétaire bolivien (YPFB).

Le gouvernement, qui a nié que les forces de l’ordre aient tiré leurs armes réglementaires, a décidé avant la vague de protestations de publier un décret qui exempterait les militaires qui ont participé à la répression des manifestations de toute responsabilité pénale. Enfin, ils ont dû reculer après les plaintes qui se sont produites à l’intérieur et à l’extérieur du pays.