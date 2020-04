La “lettre nigériane”, une arnaque “vintage” qui revient avec le coronavirus | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Une riche héritière en phase terminale propose par e-mail de faire don de sa fortune au bénéficiaire.

conclusion

Il s’agit d’un type de fraude connu sous le nom de «lettre nigériane», qui a refait surface avec la crise des coronavirus.

Parmi les tentatives d’escroquerie sur Internet qui ont refait surface dans le feu de la crise sanitaire des coronavirus ces jours-ci, se distingue celle de la femme d’affaires présumée et héritière atteinte d’une maladie en phase terminale, prête à donner sa fortune à quiconque en fait bon usage, une arnaque dont prévient déjà la Police nationale.

Ces derniers jours, un envoi massif de courriels a été détecté en Espagne dans lequel une femme d’affaires présumée et riche héritière française gravement malade propose de donner 750 000 euros au destinataire parce qu’elle a vu le profil du destinataire sur Internet et pense qu’il s’agit d’un personne “honnête et digne de confiance”, apte à prendre en charge cette fortune et à l’affecter à un “bon usage”.

“Ça ne te semble pas bizarre?”

Il s’agit d’un ancien système de fraude, connu dans le domaine de la police sous le nom de “lettre nigériane”, avec lequel le criminel essaie en fait de gagner la confiance de la victime et de la convaincre de lui payer une somme d’argent pour faire face à de prétendues dépenses. inattendu tout en accomplissant les procédures nécessaires pour rendre la livraison de votre fortune efficace.

L’héritière et propriétaire d’une grande entreprise vous contacte pour faire don de sa fortune car il s’avère …

AUCUN ÉVÉNEMENT!

Ce sont les lettres nigérianes. Un #FRAUDE vintage. #Rip #Timo pic.twitter.com/gveaZgFjWm

– Police nationale (@policia) 6 avril 2020

La police nationale a déjà prévenu ces jours-ci les citoyens confinés et sensibilisés par la crise sanitaire que, s’ils reçoivent un mail similaire, n’y prêtent pas attention, car il s’agit de “fraude vintage” de “lettres nigérianes”, un escroquerie dont il avait déjà alerté en octobre dernier.

“Un étranger vous a écrit pour vous donner une grande partie de sa fortune, car il a du mal à la récupérer … Cela ne vous semble-t-il pas étrange?” C’est ainsi que la police a prévenu alors, via Twitter, afin que personne ne tombe dans le réseau des escrocs.

Un étranger vous a écrit pour vous donner une grande partie de sa fortune🠒° 💠° 🠒°, car il a du mal à la récupérer … cela ne vous semble-t-il pas étrange? Il s’agit d’une lettre nigériane, une tentative de # scam pic.twitter.com/hJPmXFDpw5

– Police nationale (@policia) 9 octobre 2019

Tel que défini par le “Dictionnaire des termes juridiques et policiers” de Juan Checa Domínguez, édité par le ministère de l’Intérieur, la “lettre ou escroquerie nigériane” est un type de fraude qui vise à capturer les utilisateurs de messagerie via un message initial en celui qui offre un héritage ou un autre type de truc.

Une fraude aux multiples variantes

Entre autres leurres possibles, l’escroc peut se présenter comme membre d’un gouvernement africain, ou comme cadre supérieur d’une banque ou d’une compagnie pétrolière, qui demande à sa victime de lui fournir les coordonnées de son compte bancaire pour saisir un argent qu’il souhaite retirer du pays.

Si cette personne accepte, après quelques contacts supplémentaires par téléphone ou par e-mail, une somme d’argent lui est demandée pour une «dépense imprévue» ou un pot-de-vin. Après cela, comme il est logique, la victime ne sera pas restituée ce montant ni ne lui enverra ce qu’elle avait promis. Cette fraude peut même se produire sous la modalité de la “loterie arnaque”: le message initial informe le destinataire que vous avez été attribué (même si vous n’avez pas participé au tirage au sort) et un remboursement vous sera demandé pour faire face à certaines procédures. Une autre désignation de la police est “fraude 419”, par le numéro du code pénal nigérian qui viole.

Une centaine de personnes condamnées pour arnaque 6500 victimes

Bien qu’il y ait des gens qui ont du mal à croire que beaucoup de gens peuvent être trompés, la vérité est qu’en décembre dernier, le tribunal national a condamné 105 agents de la société Western Union, la majorité d’entre eux nigérians, pour avoir participé à des appels dans différentes provinces espagnoles dans un Une arnaque internationale de ce type, avec au moins 6 513 victimes dans 18 pays sur les cinq continents.

Selon les plaintes déposées jusqu’en octobre 2014, le montant total des escroqueries s’élève à 17,5 millions d’euros entre 2009 et 2012, période au cours de laquelle les centres d’appels enquêtés ont reçu 7,5 millions d’euros et envoyé plus de 47 millions au Nigéria .

La différence entre le montant déclaré et le montant détecté comme remis au Nigéria, selon le jugement, “est due au fait qu’il y a un grand nombre caché de victimes qui ne portent pas plainte”, soit parce qu’elles ne savent pas qu’elles ont subi une arnaque, par honte, soit parce que peur, compte tenu des menaces qu’ils peuvent recevoir de la part de membres de l’organisation criminelle.

Sources:

– Twitter de la police nationale.

– Dictionnaire des termes juridiques et policiers, par Juan Checa Domínguez. Édité par le ministère de l’Intérieur. 2015.

– Informations de l’EFE “105 agents de Western Union condamnés pour une macro-arnaque nigériane” 16 décembre 2019.