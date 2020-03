La lettre politique que Martín Guzmán joue avec les obligataires pour que la renégociation de la dette n’échoue pas

Pour matérialiser la dynamique de la dette argentine, il est toujours bon de la chiffrer: les flux de fonds dédiés aux obligations des marchés émergents ont enregistré leur sortie hebdomadaire la plus élevée de près de 7 milliards de dollars entre le 5 et le 11 mars, après avoir enregistré des sorties de fonds de 4,8 milliards de dollars la semaine dernière (le troisième en importance de l’histoire). Au cours des deux dernières semaines, les sorties de fonds émergentes ont atteint 11,8 milliards de dollars, entraînant une perte de revenu net au cours des deux derniers mois.

Sur la base de la dynamique féroce actuelle du marché, certains acteurs spéculent sur le fait que le ministre de l’économie, Martín Guzmán, met la touche finale à sa proposition de restructuration de la dette des obligataires. Cette publication était attendue fin mars, mais le récent bain de sang sur les prix de la dette souveraine argentine a probablement accéléré la chronologie étant donné que nous comprenons que les acteurs en détresse ne veulent pas avoir assez de temps pour se constituer de grandes positions. .

De plus, nous comprenons (avec des informations limitées) que L’analyse de durabilité de Guzmán serait à des niveaux de valeur de récupération proches de 50 USD, un objectif qui semblait trop ambitieux il y a cinq semainesMais cela pourrait désormais être considéré comme «favorable au marché», car les taux d’intérêt mondiaux ont baissé et l’ensemble de l’écosystème de la dette émergente a été touché par la crise des coronavirus.

La punition sévère de l’AA46 (32,72 USD), de l’Argent48 (31,92 USD) et du Century 2117 (32,56 USD) indique que la coupe de cheveux et / ou la voie VPN du ministre Guzmán entraînera des coupes agressives dans les coupons., non seulement dans la fenêtre initiale de quatre ans, mais aussi dans la prochaine décennie. Les positions à long terme ont réagi à cette approche possible, étant donné que ce sont les obligations qui sont les plus sensibles à une réduction de coupon.

Il est impossible de savoir comment la position commerciale des détenteurs d’obligations a changé ou a été adoucie par l’énorme baisse des prix de la dette souveraine. Nous pensons que le gouvernement peut utiliser les consentements à la sortie pour essayer d’obtenir les obligations Discount et PAR pour augmenter la liste des obligations éligibles, mais à ce stade, ce ne sont que des spéculations..

Une liste éligible plus importante est importante pour que les modèles de Guzmán s’adaptent à la soutenabilité de la dette. Sans aucun doute, le courage et la confiance des spécialistes des obligations de change vis-à-vis de l’exclusion de ces valeurs se sont évaporés. La prime DICY par rapport à la moyenne pondérée de la parité obligataire mondiale est passée de plus de 15 $ à 5 $, et c’est le meilleur baromètre montrant comment la position commerciale de Guzmán a été renforcée. Nous aurons peut-être de nouvelles révélations sur la prochaine offre dans les prochains jours.

Bien que nous ayons toujours soutenu que la structure et le contexte économiques actuels de l’Argentine ne justifiaient pas une réduction du VPN telle qu’elle avait été imposée lors de l’échange de 2005, qui était de 73%, Les obligataires devraient considérer que l’économie suit les ordres du «côté rationnel» du Front de tous. Tout échec d’Alberto Fernández à parvenir à un accord très favorable à l’Argentine pourrait compromettre sa présidence, ce qui augmenterait le risque que le “côté moins rationnel” de son parti progresse dans des positions clés.

L’équipe de Guzmán a déjà utilisé cet argument avec des investisseurs institutionnels locaux pour les convaincre de participer activement aux enchères de réinvestissement de la dette.. Autrement dit, ils utilisent cette persuasion morale: “Si vous ne transférez pas la dette et que nous échouons en équipe, nos remplaçants chercheront une position réglementaire beaucoup moins favorable au marché.”

Nous croyons que Les détenteurs d’obligations devraient considérer que sacrifier 3 $ ou 4 $ maintenant, pour parvenir à un accord, vaut mieux qu’un défaut complet qui place Alberto Fernández dans une position de faiblesse. (ainsi qu’en Argentine).

L’auteur est responsable de la stratégie de PPI (Portfolio Personal Investment)