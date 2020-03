La Liga México annonce des matchs de football sans public face à l’épidémie de coronavirus

MEXICO CITY, 14 mars (.) – La Ligue mexicaine a annoncé samedi que les matches du dixième jour du tournoi de clôture de football local se joueront sans public à titre préventif face à la propagation mondiale du coronavirus qui a infecté plus de 1 400 personnes. , 000 personnes et fait plus de 5 000 morts dans le monde.

Jusqu’à présent, le Mexique a signalé 26 cas d’épidémie.

“Par mesure de précaution et de prudence, le secrétariat à la santé du gouvernement fédéral et la Ligue ont convenu que les matches du jour 10 du tournoi masculin et féminin, le huitième jour de la promotion, ainsi que les tournois des forces de base se joueraient à huis clos. “a rapporté l’agence.

La dixième journée a commencé vendredi avec les triomphes de Monarcas Morelia et Tijuana contre Querétaro et Pachuca, respectivement. Les deux matchs ont été joués avec le public dans les tribunes.

Plus tard samedi, les matches entre l’Atlético San Luis Puebla, Tigres UANL-Bravos Ciudad Juárez, León-Pumas UNAM et Guadalajara-Monterrey seront joués.

La journée s’achèvera dimanche lorsque Toluca affrontera Atlas, Santos Laguna affrontera Necaxa et América sera la rivale de Cruz Azul.

Le tournoi mexicain reste en compétition malgré le fait que les principales ligues mondiales et divers événements sportifs ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco et Noé Torres.)