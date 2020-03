La ligue espagnole de football continuera dans FIFA 20

Les spectacles, réunions et événements dans le monde ont été suspendus, reportés ou annulés ces dernières semaines, y compris presque tous les événements sportifs. Cependant, une initiative en Espagne vise à poursuivre LaLiga Santander du football espagnol, bien qu’il le fera à travers le jeu vidéo populaire de Arts électroniques, FIFA 20.

C’est hier que le commentateur esports Ibai Llanos Il a demandé sur son compte Twitter si son public voulait voir un tournoi de la FIFA mettant en vedette les 20 équipes de la première division du football espagnol. “Nous recherchons un footballeur de chaque club, comme Séville-Betis hier mais avec toutes les équipes. Vous pouvez également appeler des narrateurs de football pour commentaires. Et nous donnons tout ce qui est généré en streaming », a-t-il expliqué brièvement. En très peu de temps et avec une diffusion favorisée par le grand nombre d’utilisateurs mis en quarantaine consommant les réseaux sociaux, Llanos a réussi à façonner ce projet qui se réalisera ce week-end.

La rencontre entre Séville et Betis qu’il évoque est celle qui a eu lieu ce week-end dernier, peu après la suspension du football espagnol. Les deux équipes ont dû se faire face pour une nouvelle date, alors Llanos a convoqué le défenseur de Séville Sergio Reguilón et l’attaquant du Betis Borja Iglesias afin qu’ils jouent le jeu pratiquement en même temps que la vraie rencontre aurait eu lieu. La confrontation s’est terminée 5 à 5.

Aujourd’hui, moins d’un jour après son tweet d’origine, il a confirmé la nouvelle: «Cela ne fait pas 24 heures que j’ai mis le tweet et nous avons déjà confirmé les 20 équipes de premier ordre. Ce jeudi le tirage au sort, vendredi, samedi et dimanche le tournoi. Ruben Martin, Miguel Ángel Roman, Daimiel et Lama viennent commenter ».

La présence d’un joueur par équipe a déjà été confirmée pour le tournoi virtuel qui sera diffusé ce week-end. Jeudi, le tirage au sort aura lieu pour en savoir plus sur les affrontements et sûrement la liste complète des joueurs professionnels qui se joindront à ce mouvement caritatif. Parmi ceux qui ont été confirmés jusqu’à présent, comme l’a révélé le site du Meristation, figurent Courtois, Reguilón, Carvajal, Sergi Roberto, Borja Iglesias, Asensio, Pedro Porro, Soldado, Lucas Pérez, Alberto Moreno, Marc Cardona, Rubén García, Carlos Soler et Pau Torres .

Certains de ces joueurs ont été montrés sur les réseaux sociaux ces derniers jours en jouant à différents jeux vidéo, tels que Fortnite, NBA 2K20 y Appel du devoir, pour mieux faire face à la quarantaine et se connecter avec des fans du monde entier grâce à des jeux en ligne.

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, la transmission de ce tournoi caritatif se fera sûrement via la chaîne Twitch officielle d’Ibai Llanos, qui compte plus de 480 000 abonnés. On ne sait pas à quoi ressemblera la modalité du tournoi et comment les différentes parties, joueurs et commentateurs, seront impliquées, mais de nombreux autres détails seront sûrement partagés dans le reste de la semaine avant le grand événement.

Les jeux les plus populaires du marché, tels que FIFA 20, Fortnite, Call of Duty et Counter Strike: Global Offensive, entre autres, ont enregistré un grand nombre d’utilisateurs simultanés ces derniers jours dans le monde. Pendant des mois, avec ce qui s’est passé dans des pays comme la Chine et le Japon, l’activité dans le monde des jeux vidéo a énormément augmenté car c’est l’une des activités choisies par les citoyens mis en quarantaine. Depuis ce week-end, de nombreux autres pays ont rejoint l’isolement en raison du coronavirus et le nombre a grimpé en flèche. Bien que tout fonctionne bien pour l’instant, aujourd’hui, certains problèmes ont été enregistrés à la fois dans la boutique numérique Nintendo et sur les serveurs Fortnite en raison de l’énorme trafic et des utilisateurs simultanés.