La livraison à partir d’un magasin local est la méthode d’achat la plus écologique – la plupart du temps

Pour les personnes qui souhaitent réduire leur empreinte carbone, le shopping peut poser un dilemme. Est-il plus écologique de visiter un magasin physique, de faire livrer une commande par ce magasin ou d’en passer une auprès d’un détaillant en ligne uniquement? La réponse dépend de plusieurs facteurs. Dans une nouvelle tentative de comparer les émissions de gaz à effet de serre associées à chaque méthode d’achat, les chercheurs ont quantifié la fréquence à laquelle une option finit par être meilleure pour l’environnement qu’une autre. Dans la plupart des cas, la livraison d’un magasin local l’emporte, mais ce résultat peut varier.

«Nous avons utilisé une approche probabiliste – en fait, c’était l’une des nouveautés de notre travail», explique le co-auteur de l’étude, Sadegh Shahmohammadi, scientifique en environnement à l’Université Radboud aux Pays-Bas. «Des études antérieures ont montré des résultats contradictoires [as to] si en ligne est meilleur ou hors ligne est meilleur. Nous voulions améliorer la fiabilité de ces modèles et voir ce qui se passe exactement. »

Qu’ils soient achetés via Amazon ou une entreprise locale de papeterie, les biens de consommation font souvent un long voyage pour atteindre les acheteurs. La plupart des articles doivent voyager de l’usine à l’entrepôt du fabricant pour se rendre à un centre de distribution ou à un magasin physique – et chaque étape du voyage nécessite un transport émettant des gaz à effet de serre. «Nous avons modélisé [this process] à partir du moment où les produits quittent l’usine jusqu’à leur arrivée chez le consommateur », explique Shahmohammadi, qui est également présent à l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO). Afin de garder ce modèle aussi rationalisé que possible, les chercheurs se sont concentrés sur les biens de consommation dits à évolution rapide, une catégorie qui comprend la nourriture, les produits de nettoyage et les produits de soins personnels (mais pas les vêtements ni les appareils électroniques). Ils ont laissé de côté les aliments réfrigérés, car les méthodes de refroidissement contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre.

Le modèle intégrait divers facteurs, notamment le nombre de produits achetés, l’emballage, le stockage et les émissions de gaz à effet de serre pour divers types de transport. Dans certaines études antérieures, les chercheurs avaient développé des modèles qui utilisaient une valeur moyenne pour chacun de ces paramètres. Dans le nouveau journal, explique Shahmohammadi, lui et ses collègues ont entré une plage au lieu d’un seul chiffre. «Nous avons des distributions de probabilité pour toutes ces variables d’entrée», explique-t-il. Le résultat des scientifiques, publié cette semaine dans Environmental Science & Technology, a montré une gamme d’émissions potentielles pour chaque méthode d’achat.

“Leur analyse est la gamme de ces résultats, et c’est très bien”, explique Jason Mathers, directeur des véhicules et de la stratégie de fret au fonds de défense de l’environnement à but non lucratif, qui n’a pas participé à la recherche. “Cela vous donne une image plus complète que de simplement exécuter un ensemble d’hypothèses pour chaque cas.”

Cette image plus complète suggère que les trois méthodes d’achat examinées – visiter un magasin physique ou recevoir une livraison d’un magasin physique ou d’un détaillant en ligne – ont produit à peu près la même quantité d’émissions tout au long du processus. La grande disparité vient du «dernier kilomètre», la dernière partie du voyage d’un article acheté vers une maison. “La partie du dernier kilomètre est la phase principale qui cause les différences entre les différents canaux de shopping”, explique Shahmohammadi. Lui et ses collègues ont calculé l’empreinte carbone du dernier kilomètre dans quatre pays: le Royaume-Uni, les États-Unis, les Pays-Bas et la Chine.

Crédit: Amanda Montañez; Source: «Comparaison des émissions de gaz à effet de serre comparées aux achats en ligne et traditionnels pour les biens de consommation à évolution rapide: une approche stochastique», par Sadegh Shahmohammadi et al., Dans Environmental Science & Technology. Publié en ligne le 26 février 2020

La plupart du temps, le fait d’avoir un magasin physique pour livrer des produits était plus écologique que les achats traditionnels, qui, à leur tour, étaient généralement plus respectueux de l’environnement que la vente au détail en ligne. Ce classement a cependant beaucoup changé, en fonction des circonstances spécifiques. En particulier, le nombre d’objets achetés lors de chaque trajet de magasinage, la distance de ce dernier kilomètre et le mode de transport ont eu un impact important sur le volume calculé des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, regrouper plus d’articles sur un seul achat a réduit l’empreinte carbone des acheteurs, car cela a nécessité moins de déplacements au magasin ou des livraisons de colis. Et dans des pays comme les Pays-Bas et la Chine, où de nombreux acheteurs se rendent à pied ou à vélo dans les magasins, visiter un site en brique et mortier était beaucoup plus respectueux de l’environnement qu’aux États-Unis, où la conduite est plus courante. «Aux États-Unis, l’empreinte du dernier kilomètre pour la brique et le mortier est, comme, 32 fois supérieure à celle des Pays-Bas», a déclaré Shahmohammadi.

Pour acheter plus vert, suggère-t-il, les consommateurs pourraient regrouper leurs achats en moins de colis, apporter des véhicules à faibles émissions dans les magasins et renoncer à la livraison le jour même. Mais la responsabilité ne devrait pas incomber entièrement aux individus. “Comment pouvons-nous avoir des politiques et un comportement d’entreprise structurés afin de nous assurer que nous sortons du bas de l’impact?” Demande Mathers. Par exemple, Shahmohammadi note que les entreprises qui passeraient à des moyens de transport à faibles émissions feraient une grande différence. «Nous avons en fait modélisé le remplacement des camionnettes de livraison par du fret électrique [vehicles] pourrait réduire l’empreinte de transport du dernier kilomètre de 42% et l’empreinte totale de 26% au Royaume-Uni. »

La question n’est pas de savoir si les achats en ligne ou en personne sont plus respectueux de l’environnement. «C’est vraiment complexe lorsque vous essayez de découvrir ce qui est mieux», explique Mathers. “Et finalement, c’est quelque peu hors de propos. En tant que consommateurs modernes, nous achetons par tous ces canaux. Et ce sur quoi nous devons nous concentrer, c’est: comment rendre chacun d’eux aussi peu polluant que possible? »

Note de l’éditeur (27/02/20): cette histoire a été mise à jour pour inclure un graphique montrant «l’empreinte carbone de Shopping».