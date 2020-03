La loi du seul oui est oui: des peines de 1 à 4 ans pour agression sans consentement | Couverture

La nouvelle loi contre les violences sexuelles, qui met fin à la distinction entre abus et agressions sexuelles, sanctionnera entre 1 et 4 ans de prison les délits contre la liberté sexuelle des personnes sans leur consentement exprès, des sanctions qui augmenteront en fonction des type de délits – par exemple le viol – et l’existence de facteurs aggravants.

Cela se reflète dans l’avant-projet de loi globale pour la protection de la liberté sexuelle et contre la violence sexuelle, que la ministre de l’Égalité, Irene Montero, soumet mardi au Conseil des ministres, et qui a provoqué les premières frictions au sein du gouvernement de Coalition PSOE et Podemos.