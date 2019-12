La loi d'urgence sera promulguée aujourd'hui: qu'adviendra-t-il des opérations en dollars effectuées dans la matinée

Le retard est lié à un changement de dernière minute organisé par le pouvoir exécutif. Alberto Fernández entend que le moratoire sur le paiement des dettes et des contributions prévu par la loi s'applique exclusivement aux petites et moyennes entreprises et non aux grandes entreprises . Par conséquent, son équipe travaille sur la possibilité d'effectuer un veto partiel. L'autre possibilité est qu'il ouvre ses tout nouveaux pouvoirs délégués pour modifier cette question. Le reste de la norme restera inchangé.