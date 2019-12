La loi sur l'utilisation de produits chimiques dans les mines en Argentine sera abrogée à la suite de manifestations

Vendredi, le gouvernement de Mendoza, une province viticole de l'ouest de l'Argentine, a demandé au parlement provincial d'abroger une loi autorisant l'utilisation de produits chimiques dans les mines, sous la pression de protestations massives organisées par des écologistes.

"J'ai décidé d'envoyer à l'Assemblée législative l'abrogation de la loi", a déclaré le gouverneur de Mendoza, Rodolfo Suárez, qui a justifié sa décision en déclarant qu '"il n'y a pas de licence sociale" pour permettre aux sociétés minières d'utiliser des substances dangereuses.

La réforme avait été approuvée par le parlement provincial il y a une semaine, déclenchant de fortes mobilisations.

Des milliers de personnes ont manifesté lundi devant la Chambre du gouvernement de Mendoza. La police a repoussé la manifestation au gaz, lors d'affrontements qui ont fait 19 blessés et 16 manifestants arrêtés.

Jeudi, Suarez avait déjà annoncé la suspension momentanée de la loi et avait appelé au dialogue avec ses opposants, qui ont mené de fortes protestations et barrages routiers.

Déterminées à enterrer complètement la loi, de nombreuses organisations environnementales avaient annoncé une "grande mobilisation" nationale pour lundi prochain, en plus d'une marche avec des drapeaux argentins dimanche soir.

"Nous montrons au gouverneur qu'il n'a pas la légitimité pour mener à bien des projets pernicieux pour la santé publique et la nature", a déclaré à l'. Rubén Esper Ader, coordinateur du Forum socio-environnemental, l'une des quelque 30 organisations qui ont rejoint le mouvement. .

La législature provinciale devrait examiner l'abrogation de la loi lundi, alors le gouverneur Suarez a appelé à la cessation des manifestations.

Cependant, certains militants prévoient de continuer à manifester lundi pour garantir que l'abrogation soit effective.

"Jusqu'à ce que les sénateurs et les députés abrogent la loi, tout reste le même", a déclaré Esper Ader.

Selon l'écologiste Greenpeace, la réforme autorise l'utilisation de mercure, d'acide sulfurique, de cyanure et de substances toxiques.

Les opposants à la règle affirment que l'utilisation de produits chimiques contaminera l'eau et provoquera une pénurie encore plus importante de liquide à Mendoza, mondialement connue pour ses vins.

Mendoza est une province aride dont l'activité agricole dépend de l'irrigation artificielle et de la fonte des eaux des Andes.

Le réchauffement climatique a réduit la taille des glaciers, les précipitations sont de plus en plus rares et la concurrence pour l'eau est plus forte, selon les experts.