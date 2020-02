La Women’s Professional Golf Association (LPGA) a annoncé aujourd’hui l’annulation de deux grands championnats asiatiques en Thaïlande et à Singapour en raison de préoccupations concernant l’expansion du nouveau coronavirus.

Les tournois devaient avoir lieu entre le 20 et le 23 février dans la ville thaïlandaise de Pattaya et entre le 27 février et le 1er mars dans la cité-état, a indiqué la LPGA dans un communiqué.