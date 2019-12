La lutte pour survivre aux marchands au Liban

Après une décennie de dur labeur, le maître libanais du chocolat Roger Zakhour, autodidacte, s'apprêtait à laisser un métier, enfin prospère, entre les mains de sa fille. Mais la crise économique aiguë qui secoue le pays, dans un contexte de protestations, leur a arraché leurs espoirs.

Pendant les vacances de Noël, au lieu d'accumuler des bénéfices, Roger Zakhour, 61 ans, et sa fille, 29 ans, doivent vendre leurs desserts de Noël.

"S'il n'y est pas remédié, je serai en faillite dans quelques mois", se lamente-t-il dans sa petite boutique de Beyrouth, entouré de piles de chocolats artisanaux colorés.

Dans un Liban secoué par des manifestations massives depuis le 17 octobre, l'économie en chute libre et la pénurie de dollars mettent les commerçants au bord de la faillite.

Zakhour a commencé à fabriquer du chocolat, puis de la crème glacée, dans les années 1990, perfectionnant ses recettes jusqu'à ce qu'il devienne un acteur incontournable du marché des hôtels de luxe et des riches Libanais.

Mais la dégradation de la situation économique depuis l'automne a fait chuter les commandes d'hôtels et les ventes des magasins.

Depuis la fin de l'été, les banques ont imposé de sévères restrictions sur le dollar – monnaie courante utilisée au Liban et à laquelle la livre libanaise est indexée depuis plus de 20 ans -, ce qui a entraîné une forte inflation et rendu les importations difficiles.

"Nous n'avons jamais pensé que nous y arriverions", explique Zakhour, qui venait de rénover sa cuisine.

Pour garantir la qualité de ses produits, la chocolaterie a importé tous ses ingrédients, en payant en euros ou en dollars, ce qui est désormais impossible après les limitations de retrait d'espèces.

"Maintenant, si un ingrédient manque, c'est fini", résume-t-il.

Un mouvement de protestation sans précédent qui réclame le départ de toute la classe politique au pouvoir, considérée comme incompétente et corrompue, mobilise les Libanais depuis plus de deux mois.

Le gouvernement a démissionné le 29 octobre sous la pression de la rue, mais des discussions politiques sans fin continuent de retarder un nouveau cabinet, que les manifestants demandent à être composé de technocrates et d'indépendants.

Dans ce contexte d'incertitude politique et économique, Zahkour n'est pas le seul à lutter pour maintenir son commerce à flot.

De nombreux commerçants ont dû fermer indéfiniment. Les travailleurs ont été licenciés ou ont subi une baisse drastique de leur salaire, alors que le coût de la vie a également explosé.

Face au chagrin, l'enseignante Lea Hederay Kreidi s'est mise en quatre pour aider ses concitoyens en créant le groupe Facebook "Made in Lebanon: le groupe libanais de produits", qui compte 32 000 membres et encourage l'achat de produits locaux.

Alors que le Liban importe la plupart de ses produits, les entreprises locales conçoivent une large gamme de produits, du shampoing à la sauce tomate, en passant par les jouets.

"J'ai été surprise par la quantité de produits [locaux] dont j'ai ignoré l'existence", reconnaît Lea Hedary Kreidi, 31 ans, et mère d'un enfant, qui a maintenant troqué le supermarché pour faire l'épicerie du quartier.

Rani Al Rajji, directeur de bar à Beyrouth, a également décidé de se passer de produits importés.

"Nous essayons d'utiliser des produits locaux dès qu'il y a une opportunité" au Liban, dit-il.

En revanche, certains consommateurs n'ont pas assez d'argent pour choisir.

Dans un supermarché de Beyrouth, Mariam Rabbah pousse une voiture presque vide à la recherche de produits bon marché.

"Tout est plus cher et maintenant ils nous paient la moitié", explique la femme de 35 ans. "Ce qui compte, ce n'est pas si un produit est fabriqué au Liban ou non, mais s'il est abordable et de bonne qualité", dit-il.