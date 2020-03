La machine à désinformation de l’administration Trump

La désinformation n’est pas seulement une question de mensonge. Les mensonges sont ordinaires. Banal. N’importe qui peut générer un mensonge, même puissant. Mais ce sont les rares praticiens de la désinformation qui peuvent réussir à supprimer les faits qui rivalisent avec leurs contrevérités. Le simple mensonge est l’heure de l’amateur. Faire taire les voix de ceux qui pourraient ne pas être d’accord – c’est la marque d’une campagne de désinformation sérieuse, dangereuse.

Tony Fauci est le directeur de la principale institution du pays pour l’étude de maladies telles que les coronavirus – l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – depuis trois décennies et demie. C’est une personne idéale pour parler à une nation nerveuse de l’épidémie de COVID en cours; L’expertise de Fauci servirait d’antidote puissant à la désinformation tourbillonnant sur les réseaux sociaux et commençant à se frayer un chemin dans les médias traditionnels. Tout comme il l’avait fait lors de la récente épidémie de Zika, de l’épidémie d’Ebola, de la crise du VIH et à de nombreuses autres occasions où les maladies infectieuses occupaient une large place dans les actualités, il prévoyait de parler sur Face the Nation et d’autres talk-shows du dimanche matin. Il serait une source fiable à une époque où il est difficile de distinguer les faits de la spéculation de la pure fiction.

Le problème était que l’évaluation sobre de Fauci de la menace du virus était en contradiction avec la ligne officielle du parti de la Maison Blanche: que d’ici quelques jours, le nombre de cas aux États-Unis serait “proche de zéro” et que ” nous développons rapidement un vaccin “qui viendra à la rescousse si le virus éclate. Fauci a donc rapidement appris qu’il ne pouvait pas parler au public sans l’autorisation de la Maison Blanche. Cinq apparitions programmées le dimanche: annulées. Bien que Fauci insiste sur le fait qu’il n’est pas muselé et a depuis fait quelques apparitions dans les médias, son impact et son influence ne sont qu’une fraction de ce qu’ils seraient s’il était capable de parler aussi librement qu’il le pouvait habituellement. Ainsi, Trump a franchi la ligne en supprimant ouvertement les voix des scientifiques du gouvernement qui pourraient éventuellement le contredire.

Le mot “ouvertement” est important, car la tentative d’étouffer les opinions des scientifiques se poursuit depuis longtemps, principalement dans les coulisses. Trump n’avait guère été en fonction quelques semaines avant le début du trou de mémoire signalé; bientôt les sites Web du gouvernement ont apparemment été débarrassés de termes offensants tels que «changement climatique». Au Centers for Disease Control – une agence clé dans la lutte contre le COVID – les scientifiques ont été empêchés de s’exprimer. Tout comme Fauci ne peut pas parler à la presse sans demander la permission, les scientifiques du CDC ont été empêchés de parler aux journalistes – y compris «tout ou partie de la correspondance avec tout membre des médias …[ing] tout, des demandes d’interview formelles aux demandes de données les plus élémentaires »- par des attachés de presse d’Atlanta qui semblent rarement disposés à accorder une telle autorisation.

La scène de la pièce de Trump pour étouffer les voix des scientifiques a été préparée avant même qu’il ne soit une lueur dans les yeux du GOP. Depuis des années, les journalistes se plaignent que les attachés de presse bloquent l’accès aux scientifiques du gouvernement qui ont quelque chose d’important à dire, même – en particulier – au CDC. D’autres agences aussi; la FDA est même allée jusqu’à créer une opération de surveillance interne pour faire taire ce qu’elle jugeait “diffamatoire” – lire: embarrassant – des informations diffusées par certains de ses scientifiques.

Nous avons maintenant entré un nouveau jeu de balle. Avant, nous avions eu des tentatives insultantes pour faire taire les dissidents avant qu’ils ne puissent embarrasser l’administration; en des temps plus normaux, c’était un ennui plutôt qu’une menace majeure pour la démocratie. Cependant, nous devons maintenant faire face au fait que nous voyons une campagne de désinformation gouvernementale sérieuse, terrifiante et à grande échelle – la suppression bureaucratique de la vérité scientifique en faveur d’une fiction politiquement acceptable – en action. Et au moment où notre société a le plus besoin d’informations scientifiques fiables, la source la plus dangereuse de désinformation aux États-Unis est devenue notre propre président.