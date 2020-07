La Maison Blanche défend l’affirmation de Trump selon laquelle 99% des cas de COVID-19 sont «inoffensifs» avec un graphique montrant que 5% sont mortels

La secrétaire à la presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, est venue à son point de presse lundi, prête à défendre l’affirmation du président Trump ce week-end selon laquelle « 99% » des cas de coronavirus américains sont « totalement inoffensifs » avec deux graphiques illustrant le taux de mortalité COVID-19 du pays.

Mais les diapositives de McEnany ont montré un taux de létalité – le pourcentage de cas confirmés entraînant la mort – de 4,6%, et non le 1% impliqué par Trump.

Annonces :

Lors d’un discours du 4 juillet sur le gazon sud de la Maison Blanche, Trump s’est vanté que l’administration avait effectué plus de 40 millions de tests de coronavirus.

« Mais ce faisant, nous montrons des cas, dont 99% sont totalement inoffensifs », a ajouté Trump.

Interrogé sur la remarque lors du briefing de lundi, McEnany a déclaré que le président se contentait de pointer « une déclaration factuelle, qui est enracinée dans la science », avant d’appeler à l’affichage des graphiques.

Le premier a montré que le taux de létalité aux États-Unis, ou CFR, chutait à 4,6% après avoir dépassé 6% en mai; le second le compare à ceux des pays européens – comme la France, l’Italie et le Royaume-Uni – où le taux est supérieur à 10%. Les deux graphiques citaient le CDC européen comme source, et tous deux montraient le taux de mortalité américain par le coronavirus plus de quatre fois le taux suggéré par la remarque de Trump.

« Ce qui en ressort, c’est l’excellent travail de cette administration », a déclaré McEnany. « Et c’est ce que le président faisait remarquer. »

La secrétaire à la presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, lors d’un point de presse à la Maison Blanche lundi. (Photo AP / Evan Vucci)

Même si un nombre important d’infections à coronavirus ne causent pas de maladie – le nombre exact est incertain – COVID-19 n’est pas «inoffensif» pour de nombreuses personnes qui le contractent, même si elles survivent. La phase aiguë peut être débilitante et un nombre croissant de rapports indiquent le risque de dommages à long terme aux poumons, à d’autres organes et au système circulatoire.

McEnany n’était pas le seul membre de la Maison Blanche à avoir semblé lutter pour défendre la fausse affirmation de Trump. Le Dr Stephen Hahn, commissaire de la FDA et membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a évité à plusieurs reprises des questions sur la remarque dans des interviews télévisées dimanche.

L’histoire continue

Après la présentation de McEnany, Peter Alexander de NBC a demandé au secrétaire de presse de préciser si Trump utilisait «inoffensif» comme synonyme de non mortel.

« Le président notait le fait que la grande majorité des Américains qui contractent un coronavirus sortiront de l’autre côté », a répondu McEnany. «Bien sûr, il prend cela très au sérieux. Bien sûr, personne ne veut voir quelqu’un dans ce pays contracter COVID, c’est pourquoi l’administration s’est battue pour s’assurer que ce n’est pas le cas avec notre effort de réponse historique. »

Selon l’Université Johns Hopkins, il y a eu plus de 2,9 millions de cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis et plus de 130 000 décès.

En savoir plus sur Yahoo News: