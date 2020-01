La majesté du chaos cosmique

Les objets entrant dans notre système solaire bouleversent certaines hypothèses astronomiques de longue date

Publicité

Je devais être en huitième année quand j’ai découvert pour la première fois l’une des formations cosmiques les plus reconnaissables que les humains aient jamais observées. La nébuleuse de la tête de cheval, un pilier sculpté de poussière et de gaz qui forme le bord éloigné du nuage moléculaire d’Orion B, fait partie d’une pépinière stellaire massive où la gravité, les forces magnétiques et les vents de rayonnement forcent la matière ensemble à faire naître de nouvelles étoiles. Le fait qu’un endroit aussi volatil et puissant dans l’univers puisse aussi ressembler à la beauté majestueuse d’une tête de cheval m’avait accroché. Maintenant, certains astronomes émettent l’hypothèse que des trous noirs colossaux peuvent également provenir de soi-disant pépinières. Comme l’explique Charlie Wood dans ce numéro, une poignée de candidats pour ce type de formation de trous noirs ont été découverts à l’aide d’observations LIGO, mais beaucoup plus de données sont nécessaires (voir «Les usines de trous noirs peuvent se cacher au cœur de galaxies géantes»).

Ailleurs dans ces pages, Alexandra Witze détaille les façons dont l’apparition de deux objets extraterrestres récents dans notre système solaire bouleverse les hypothèses astronomiques de longue date (voir «Deux intrus interstellaires augmentent l’astronomie»). Et XiaoZhi Lim fait état de nouveaux «matériaux de surfusion» qui peuvent absorber la chaleur et la renvoyer directement dans l’atmosphère terrestre et dans l’espace (voir «Les matériaux de surfusion qui envoient de la chaleur dans l’espace»). Comme toujours, profitez de ce numéro!

Cet article a été initialement publié sous le titre “The Majesty of Cosmic Chaos” dans SA Space & Physics 3, 1, (février 2020)

À PROPOS DES AUTEURS)

Andrea Gawrylewski

Andrea Gawrylewski est rédactrice des collections chez Scientific American.

Crédits: Nick Higgins

Lisez ceci

Dans le magasin

Espace et physique

Bulletin

Scientific American Space & Physics est un résumé des histoires les plus importantes sur l’univers et au-delà

Abonnez-vous maintenant!