La majorité de l’agenda sportif est maintenue, en attendant des mesures en Espagne | Sports

La plupart des compétitions sportives programmées cette semaine se joueront normalement, malgré la crise du coronavirus, bien que chaque jour il y ait plus de tests reportés, annulés ou qui se dérouleront à huis clos, et peut-être plus s’ils sont annoncés en Espagne Aujourd’hui, de nouvelles mesures pour arrêter la propagation du virus.

La suspension par l’Osasuna Athletic Club de la vente de billets pour le match de dimanche contre la Real Sociedad est la preuve de l’incertitude avec laquelle les clubs de football espagnols – les mêmes que ceux d’autres sports – seront confrontés le lendemain. week-end.