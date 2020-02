La maladie causée par le nouveau coronavirus porte officiellement un nom: Covid-19

La maladie causée par le nouveau coronavirus a un nom: Covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a annoncé mardi le nom, donnant un identifiant spécifique à une maladie qui a été confirmée chez plus de 42 000 personnes et qui a fait plus de 1 000 morts en Chine. Il y a eu moins de 400 cas dans 24 autres pays, avec un décès.

En choisissant le nom, les conseillers de l’OMS se sont concentrés simplement sur le type de virus qui cause la maladie. Co et Vi proviennent de coronavirus, a expliqué Tedros, avec D signifiant maladie et 19 pour 2019, l’année où les premiers cas ont été vus.

Le virus qui cause la maladie est provisoirement connu sous le nom de 2019-nCoV. Mardi également, un groupe de coronavirus du Comité international sur la taxonomie des virus, qui est chargé de nommer les nouveaux virus, a proposé de désigner le nouveau coronavirus comme SARS-CoV-2, selon une préimpression d’un article publié en ligne. (Les prépublications sont des versions d’articles qui n’ont pas encore été examinés par des pairs ou publiés dans une revue scientifique.) Le nom reflète les similitudes génétiques entre le nouveau coronavirus et le coronavirus à l’origine de l’épidémie de SRAS de 2002-2003.

En sélectionnant Covid-19 comme nom de la maladie, les donneurs de noms de l’OMS ont évité de lier l’épidémie à la Chine ou à la ville de Wuhan, où la maladie a été identifiée pour la première fois. Bien que des sites d’origine aient été utilisés dans le passé pour identifier de nouveaux virus, un tel homonyme est maintenant considéré comme dénigrant. Certains experts ont regretté d’avoir nommé l’infection causée par un autre coronavirus le syndrome respiratoire du Moyen-Orient.

“Avoir un nom est important pour empêcher l’utilisation d’autres noms qui peuvent être inexacts ou stigmatisants”, a déclaré Tedros. “Il nous donne également un format standard à utiliser pour toute future épidémie de coronavirus.”

Les virus et les maladies qu’ils provoquent n’ont pas besoin d’avoir des noms apparentés – pensez au VIH et au SIDA – mais plus récemment, les responsables du processus de dénomination officiel les ont maintenus associés. Par exemple, le SRAS, la maladie, est causé par le SRAS-CoV, le virus.

Le nom provisoire du nouveau virus provient de l’année de sa première apparition (2019), du fait qu’il était nouveau (n) et membre de la famille des coronavirus (CoV).

Un nom clair pourrait également arrêter les identifiants ad hoc qui ont surgi dans la presse et en ligne, dont beaucoup, comme le virus de Wuhan ou la grippe Wu, ont lié le virus à la ville.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article est initialement paru le 11 février 2020