La marée noire de Deepwater Horizon s’est propagée plus loin qu’on ne le pensait

Près d’une décennie après la marée noire de Deepwater Horizon dans le Golfe

du Mexique, les simulations informatiques suggèrent que la pollution toxique s’est

plus loin que les images satellites indiquées initialement.

Ces images, prises après le déversement du déversement

près de 800 millions de litres de pétrole dans les eaux du Golfe, a aidé à déterminer

quelles zones seraient temporairement fermées pour la pêche (SN: 4/3/15). Scientifiques’

depuis lors, des observations suggéraient que l’huile s’était propagée plus loin (SN:

7/31/14).

La nouvelle analyse confirme ce fait avec des simulations informatiques, qui

pris en compte les courants océaniques, l’évaporation du pétrole et d’autres facteurs pour cartographier les

véritable étendue. Les satellites semblent avoir ignoré au moins 30% des zones dangereuses

pollution, explique l’océanographe biologique Claire Paris-Limouzy de l’Université

de Miami.

Les simulations ont révélé de vastes étendues océaniques où le pétrole

les concentrations étaient suffisamment élevées pour mettre en danger la vie marine, mais

assez pour avoir été négligé par les satellites, Paris-Limouzy et ses collègues rapportent

en ligne le 12 février dans Science Advances. Échantillons d’eau et de sédiments du

Gulf a appuyé les conclusions.

Les images satellites ont montré du pétrole principalement dans une partie nord et centrale du golfe. Mais les simulations suggèrent que les niveaux toxiques de pollution par les hydrocarbures jettent une tache beaucoup plus large sur l’océan. Les fermetures de pêcheries ont couvert environ 94% de la région polluée observée par les satellites, mais seulement environ 70% de la zone dangereuse identifiée par la nouvelle analyse – des points manquants près du Texas et de la Floride. Certaines de ces eaux sont restées fermées à la pêche pendant des années.

Les simulations informatiques pourraient également estimer les parties toxiques mais invisibles des futurs déversements d’hydrocarbures, fournissant de meilleures indications sur les endroits où fermer les pêcheries ou envoyer des équipes de nettoyage.