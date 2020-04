La Marine ordonne une enquête plus approfondie sur les tirs de Crozier sur des «questions sans réponse»

Le nouveau secrétaire par intérim de la Marine a ordonné un examen plus approfondi du licenciement controversé du capitaine Brett Crozier, retardant son possible retour au commandement et potentiellement ouvrant d’autres dirigeants à un examen minutieux.

Le secrétaire par intérim de la Marine, James McPherson, a déclaré mercredi qu’il avait “des questions sans réponse” concernant l’enquête préliminaire sur la décision de son prédécesseur de retirer Crozier du commandement. Ces questions “ne peuvent être répondues que par un examen plus approfondi”, a-t-il dit.

“Par conséquent, je dirige [Chief of Naval Operations Adm. Mike] Gilday pour mener une enquête de commandement de suivi “, a déclaré McPherson dans un communiqué.” Cette enquête s’appuiera sur le bon travail de l’enquête initiale pour fournir une compréhension plus complète de la séquence des événements, des actions et des décisions de la chaîne de commandement entourant l’épidémie de COVID-19 à bord du USS Theodore Roosevelt. “

La semaine dernière, Gilday a recommandé que Crozier soit réintégré en tant que commandant du porte-avions Theodore Roosevelt. Le Roosevelt est resté sur la touche à Guam pendant un mois alors que les dirigeants font face à une crise sanitaire à bord après près de 1000 cas de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, répandue parmi son équipage.

Depuis, la quasi-totalité de l’équipage a été retirée du navire et isolée alors que le transporteur est désinfecté. Crozier avait averti les dirigeants de la Marine de la situation dans une lettre publiée le mois dernier par le San Francisco Chronicle.

L’ancien secrétaire par intérim de la Marine, Thomas Modly, a d’abord déclaré que le capitaine ne serait pas puni à moins que les dirigeants ne déterminent qu’il avait divulgué sa lettre au journal. Modly a licencié Crozier 24 heures plus tard, bien qu’il n’ait aucune preuve que le capitaine a envoyé la lettre au journal.

La situation a provoqué une tempête de feu pour la Marine qui a finalement conduit Modly à démissionner de son poste.

De nombreuses questions demeurent quant à ce que Crozier a fait pour informer sa chaîne de commandement des préoccupations concernant les cas de coronavirus à bord de son navire avant d’envoyer la lettre désormais célèbre, et si les dirigeants ont donné suite à ces avertissements. Des questions subsistent également sur la décision des militaires de demander au transporteur de faire escale au Vietnam au début du mois de mars alors que le coronavirus se propage dans la région Asie-Pacifique.

Une enquête plus large est susceptible d’examiner certains de ces sujets.

Les responsables de la marine ont dit qu’il n’est pas clair comment le coronavirus a commencé à se propager parmi l’équipage. Il y a eu des cas confirmés dans un hôtel au Vietnam que certains membres de l’équipage avaient visités, bien que des responsables aient déclaré plus tard que ces marins avaient été testés négatifs pour le virus.

Depuis, les dirigeants ont tourné leur attention vers les équipages aériens qui ont effectué des livraisons sur le navire depuis le Japon, les Philippines et d’autres endroits de la région, mais les responsables soulignent qu’ils ne sauront peut-être jamais comment l’épidémie a commencé.

Politico a d’abord signalé la décision de McPherson d’élargir l’enquête. C’est après que le général Mark Milley, président des Joint Chiefs, a conseillé au secrétaire à la Défense, Mark Esper, de reporter sa décision d’approuver les efforts de la Marine pour réintégrer Crozier jusqu’à ce qu’il y ait une enquête plus large, selon Politico.

Vendredi, Esper a reçu une mise à jour verbale de McPherson et Gilday sur l’enquête préliminaire. Le secrétaire à la Défense a souhaité examiner une copie écrite du rapport avant de décider d’approuver ou non la recommandation, a déclaré son porte-parole la semaine dernière.

Milley n’était “pas contre la réintégration de Crozier”, a rapporté Politico, “juste qu’une enquête plus vaste devrait être menée”.

Les responsables de la marine n’ont pas proposé de calendrier pour la fin de la nouvelle enquête.

