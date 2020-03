La Matanza a renforcé l’assistance sociale et les contrôles pour faire respecter la quarantaine

Le maire de La Matanza, Fernando Espinoza, a assuré qu’il renforçait l’assistance sociale et augmentait les contrôles pour se conformer à la quarantaine obligatoire dans son district.

“La Matanza est l’un des districts où davantage de travaux de prévention et de préparation sont menés pour soigner les patients potentiels causés par le coronavirus”, a déclaré le chef communal du parti le plus peuplé de la banlieue de Buenos Aires.

Il a également annoncé que “4 000 lits d’isolement sont en préparation” pour répondre à la demande d’éventuelles maladies mineures. Ces lits seront situés dans des institutions qui ont prêté leurs installations à cette fin, comme des clubs et des syndicats.

Concernant les hôpitaux publics, Espinoza a déclaré: “Nous sommes confrontés à une situation mondiale qui est la pire crise que nous ayons après la Seconde Guerre mondiale, et c’est pourquoi nous travaillons dur sur tout ce qui concerne la prévention.”

Concernant les mesures que la municipalité a prises pour contrôler le respect de la quarantaine obligatoire établie par le gouvernement national, il a expliqué que “The Urban Guard Nous visitons les maisons de chacune des familles venues de l’étranger.”

Et il a expliqué: «Nous avons visité 3313 maisons; dont 1852 se sont conformés et 1461 ne se sont pas conformés à la quarantaine, que nous avons dénoncée devant le Tribunal fédéral de Morón et que la cause correspondante a été engagée. »

En outre, il a noté que les forces de sécurité de son parti effectuaient constamment des patrouilles et des contrôles des véhicules. “En conséquence, il y a eu 562 arrestations de personnes qui circulaient dans la rue et n’appartenaient à aucun des groupes de travailleurs considérés comme essentiels.”

Pour répondre à la demande sociale, Espinoza a confirmé que à partir de la semaine, l’armée argentine travaillera dans le quartier. “Il était toujours là quand nous avons eu une urgence, comme il y a quelques années lorsque nous avons eu 4 000 victimes d’une tornade, où ils ont fait un excellent travail”, se souvient-il.

Le chef communal a insisté sur l’importance de respecter l’isolement car il n’existe toujours pas de remède efficace contre le coronavirus. “Le seul vaccin dont nous disposons est de rester à la maison”insista-t-il.

Enfin, il a expliqué qu’au fil des heures, il est plus convaincu que la planification est la clé pour vaincre cette pandémie. “Je suis sûr, parce que je connais le peuple argentin, que nous allons le surmonter. Pour y parvenir, il est aujourd’hui temps d’être plus responsable et solidaire que jamais. Prendre soin les uns des autres “, a-t-il conclu.