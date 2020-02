La médecine comme méditation – Scientific American Blog Network

Un jeudi après-midi, je me suis retrouvé à marcher dans les couloirs du sous-sol de l’hôpital. J’étais là, une étudiante en médecine aux yeux écarquillés, perdue et nerveuse, à la recherche d’une pancarte disant «Spiritual Care» pour délimiter le port d’attache des aumôniers cliniques.

J’étais entré dans une formation médicale non seulement pour fournir une guérison physique, mais aussi pour la guérison spirituelle. Dans le passé, je considérais être un moine, mais réalisant que je voulais fusionner la théorie avec l’action, j’ai plutôt choisi d’être médecin. La médecine est devenue ma pratique spirituelle quotidienne, fusionnant le matériau avec le métaphysique. Je ne connaissais pas grand-chose à l’aumônerie clinique. Une seule fois, j’ai entendu un aumônier expliquer sa profession: «Nous accompagnons les patients dans leur cheminement sans chercher de destination.» La médecine m’a transformé en un générateur de solutions, un diagnostiqueur différentiel. À quoi ressemblait la guérison en dehors de cela?

L’aumônier Bruce Feldstein MD, BCC, avec ses cheveux gris et ses cadres en verre gossamer, m’a entraîné dans une poignée de main impatiente. Bruce ne s’est pas limité aux normes sociales; il était le type de personne qui les a créés. Il était docteur en médecine d’urgence jusqu’à près de 20 ans après, quand une blessure au dos l’a incité à changer de carrière. Il est devenu aumônier, poursuivant son travail auprès des patients.

Je marchais à un rythme soutenu en silence aux côtés de Bruce, un contraste frappant avec le fait de marcher dans les couloirs avec d’autres médecins que j’avais observés précédemment, où le médecin et moi étions tous deux occupés à discuter de la physiopathologie et du plan de traitement du patient. Après un échange de mots maladroit, Bruce a finalement rompu le silence pour dire: «Sentez l’air passer devant votre front. Imaginez que cela écarte vos préoccupations. » Nous avons atteint le bout du couloir, tourné les pieds et redescendu le même couloir plusieurs fois en silence.

Au début, je me sentais mal à l’aise. D’autres médecins nous ont contournés pour se rendre rapidement dans leur chambre voisine, baissant les yeux, pensant aux choses à faire. Comparé à l’environnement trépidant typique de l’hôpital, il était étrange de simplement marcher. Juste au moment où je laissais le calme s’installer, nous sommes finalement arrivés devant la chambre de notre patient, en nous arrêtant au distributeur de gel.

La voix de Bruce baissa pour me révéler son secret. «Chaque fois que je m’imprègne, je fais deux choses. J’ai fixé mon attention et mon intention. » J’ai placé ma main sous le distributeur. Gel antiseptique mousseux retombé. Attention. Comme je l’ai frotté dans mes mains, j’ai senti la fraîcheur nettoyer mes paumes, évaporant tout sauf le présent. Intention. Bruce a exprimé son intention à haute voix pour que j’entende: «Puis-je être utile. Puis-je vous rencontrer, mon patient, dans votre monde tel qu’il est pour vous, et puis-je vous accompagner à partir de là … »Je me sentais plus calme. Nous avons frappé et nous nous sommes préparés à franchir le seuil dans la chambre du patient.

Alors que nous allions entrer, mon sentiment de calme court-circuité pendant un moment. J’ai réalisé que je ne savais rien de cet homme. En tant qu’étudiant en médecine, j’étais habitué à charger des notes préparées et gribouillées à la main, tirées du dossier du patient. J’étais habitué à connaître des détails sur des choses telles que le diagnostic, le patient était là, leurs médicaments et les résultats de laboratoire les plus récents. Ici, je ne connaissais que son nom, son âge et ses préférences religieuses.

Chuchotai-je à Bruce. “Pourquoi est-il venu?”

Bruce m’a assuré: «Nous le saurons assez tôt. Soyons simplement présents – ouverts, attentionnés et curieux. Ce qui compte pour lui, c’est ce qui compte pour nous. Laissez-nous identifier et répondre, apportant toute notre expérience de vie ainsi que la formation. Puissions-nous être utiles. »

Bruce et moi nous sommes approchés du chevet et nous nous sommes présentés avec tact. James parlait avec une femme, sa femme et nous a accueillis pour les rejoindre. Alors que nous nous engagions dans la conversation, la rencontre était à la fois légère et lourde. La légèreté vient du fait que nous avons parlé de tout ce qui est survenu: les belles fleurs à l’extérieur de la fenêtre de l’hôpital, rire d’une remarque drôle, se connecter entre les villes natales et apprendre la fille nouveau-née de James à la maison. James était un mari et un père dynamique et aimant, pas un patient épinglé avec une étiquette médicale. Une lourdeur lui a frappé la tête quand je me suis souvenu que nous étions encore dans une chambre d’hôpital, perfusion intraveineuse à droite, surveillance par bip, au service d’oncologie.

Peu de temps après la conversation, James a dévoilé qu’il était à l’hôpital pour une récidive de son cancer. Seulement dans la trentaine, James avait rencontré une bande d’inconnues ces derniers mois. Ils attendaient de connaître les résultats des tests et les perspectives d’une nouvelle chimiothérapie, cette fois avec sa petite fille aînée sur la photo.

Sans invite, James a pris un moment pour prendre du recul par rapport à son cancer et réfléchir aux leçons qu’il lui avait données. «Le cancer m’a appris quelques choses, comme vivre au jour le jour. Je suis juste plus chanceux que les autres parce que j’apprends cette leçon plus tôt dans la vie que plus tard. “

Bruce écouta, répondit avec admiration, fit une pause puis demanda. “Puis-je vous offrir une bénédiction?”

Le patient, agréablement pris par surprise, bafouilla, “Euh … bien sûr.” James et sa femme se retournèrent, impatients de voir ce qui allait se passer. La mère de James, qui venait d’entrer dans la pièce, tomba immobile.

Bruce a demandé à James, puis à sa famille, “Que voudriez-vous que cette bénédiction signifie pour vous?” Il a écouté attentivement et a choisi une bénédiction spéciale. Avec une voix grave et grondante, Bruce se mit à chanter.

Une plénitude palpable embrassait la chambre d’hôpital. Tout le monde l’a ressenti. Le seul son en plus de la voix de Bruce était le moniteur sonore et même cela semblait se calmer. Bruce a chanté en hébreu, mais la famille pouvait sentir le sens sous-jacent de la chanson: grâce, force et protection écrasante. J’ai regardé la mère de James. Des stries scintillantes coulaient sur ses joues, doucement détournées par ses doigts. Alors que Bruce terminait la chanson, une plénitude de silence persistait pendant de précieuses secondes. Nous savions tous que nous avions vécu quelque chose de transcendant. Quelque chose de différent de la guérison de la médecine par IV, mais sans doute tout aussi puissant.

La rencontre s’est terminée et nous avons dit au revoir. Je suis retourné dans le couloir, essayant de retenir mes larmes tout en gélifiant. Si la médecine veut guérir, pensais-je, je pourrais le faire avec mes patients, titre d’aumônier ou non. Avec la bonne attention et l’intention, je pourrais simplement être présent. La guérison se produirait simplement en se montrant authentiquement.