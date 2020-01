La mer de Chine méridionale: le magazine des poudres de l’océan Pacifique auquel nous ne prêtons pas attention

Bien qu’il occupe presque tout l’espace consacré par la presse occidentale aux questions internationales, le Moyen-Orient n’est pas le seul endroit où les conflits géopolitiques sont d’une grande ampleur. Il semble que moins d’attention soit accordée aux différends où aucune puissance occidentale n’est impliquée ou où aucun meurtre n’a déclenché des alertes dans les organisations internationales. Cependant, cela ne signifie pas que des problèmes mineurs ou faciles à résoudre s’y produisent. Tout le contraire.

C’est un lieu commun d’entendre que nous vivons une période de transition du pouvoir de l’Occident vers l’Est, en particulier La Chine. Cependant, ces changements n’ont pas mis en évidence l’importance d’en savoir plus sur les conflits dans les zones d’influence immédiate de ces Ce sera la plus grande puissance économique de la planète au cours des prochaines décennies. Une exception est la situation à Hong Kong qui a pris une dimension mondiale, en particulier en raison des protestations massives et de la répression, ainsi que des liens historiques et actuels de l’ancienne colonie anglaise avec l’Occident.

L’un des conflits les plus importants et les plus complexes, bien qu’ancien, est celui qui se déroule dans les eaux de l’océan Pacifique dans le soi-disant Mer de Chine méridionale. Cette zone contestée est constituée de l’espace maritime «fermé» entre Brunei, Chine, Philippines, Indonésie, Malaisie, Vietnam et Taiwan. Il pourrait être tracé comme une version asiatique du “mare nostrum”, comme la mer Méditerranée était connue à l’époque romaine classique. Bien que la mer de Chine méridionale soit encore plus grande.

Le nom de la zone en question ne doit pas prêter à confusion. Elle est généralement traitée comme la mer de Chine méridionale, mais pas parce qu’elle appartient à cette nation. En fait, les autres pays font allusion à cette partie de l’océan de diverses manières. Pour les Philippines, il s’agit Mer des Philippines occidentales et pour le Vietnam le Mer Est Les Malaisiens évaluent le changement de nom dans les parties qu’ils possèdent et, même les Indonésiens, qui ne sont pas un pays plaidant, en appellent une partie comme Mer du Nord Natuna, en faisant allusion aux îles qui sont dans l’extrême partie de la zone en conflit.

La Chine et Taïwan revendiquent toute l’étendue de la mer, qui comprend des secteurs que d’autres pays considèrent comme les leurs. Le Brunéi, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam ont également des réclamations, mais plus ponctuel et, généralement, autour des îles Spratly et Paracel.

Comme dans tout conflit territorial, les pays intéressés font appel aux héritages historiques, aux lectures partielles du droit international et utilisent les menaces voilées et l’appropriation de parties de l’eau et de ses ressources. Tous, en même temps, utilisent le nationalisme déclaratif comme un moyen d’unir des populations hétérogènes et d’accentuer la visibilité de leurs revendications.

De nouveaux territoires qui deviennent incontrôlables dans une mer sans propriétaires

Les archipels ont beaucoup grandi en raison de la stratégie chinoise de faire des constructions artificielles à partir de l’union de gros rochers et récifs en utilisant le système de dragage de sable. Ces territoires résultants sont importants parce que, si la propriété de l’un des pays était reconnue sur eux, ils projetteraient la souveraineté de leur propriétaire sur de grandes parties de la mer.

Pour cette raison, les différents pays ont organisé de puissants contingents militaires dès que de l’espace est trouvé et ont ajouté des patrouilles de navires de guerre qui ont à plusieurs reprises provoqué des affrontements armés.

La Chine a fait la promotion du tourisme comme autre moyen de consolider sa domination de facto sur la plupart des territoires contestés. Mais le plus important est que, depuis 2012, le Parti communiste chinois a inclus les archipels parmi ses “intérêts nationaux fondamentaux” l’augmentation du dragage de la mer, l’envoi de troupes et le développement d’un projet de construction d’un aéroport.

De tous les concurrents qui se battent pour les îles, Le Vietnam et la Chine ont montré le plus de bellicosité. Les deux établissent une rivalité de siècles et qui n’a pas été tempérée pour être l’un des rares pays communistes qui existent encore. En 1974, ils se sont affrontés dans une bataille qui s’est terminée avec près de 60 soldats vietnamiens tués et le contrôle chinois sur les îles Paracels. En 1988, ils se sont affrontés à nouveau, cette fois pour le Spratly, et le Vietnam a de nouveau entraîné la défaite avec environ 70 soldats morts et la domination chinoise sur une grande partie des îles.

En 2018, le conflit a de nouveau éclaté, mais cette fois, ils n’ont pas fait usage de la force militaire. Quoi qu’il en soit, le Vietnam a dû revenir une fois de plus et a abandonné les projets que la société nationale PetroVietnam avait commencé à développer en association avec le REPSOL espagnol.

Les Philippines ont cherché une autre voie et ont lancé un appel aux organisations internationales. Ainsi, en 2016, la Cour permanente d’arbitrage basée à La Haye a effondré les arguments pour lesquels la Chine revendiquait la souveraineté des zones de conflit. Particulièrement La décision a clairement indiqué que toutes les surfaces flottantes ne sont pas une île. Cela implique surtout que, n’ayant pas le statut d’île, elle ne génère pas les droits souverains exclusifs des 200 milles maritimes. Une île doit avoir une population stable, une communauté de personnes qui l’habitent en permanence, et pour cela, les troupes et le personnel liés aux Forces armées ne peuvent pas être pris en considération.

La Chine a rejeté la décision et accru la pression sur la zone de conflit. Mais tout n’était pas violence. L’hypothèse de l’actuel président philippin Rodrigo Duterte dans la même année 2016 a apporté comme nouveauté un changement radical dans les relations précédemment conflictuelles avec la Chine. Les deux pays ont entamé un dialogue qui pourrait provisoirement annuler la décision du tribunal provisoire de traiter conjointement de l’exploitation du gaz et du pétrole.

Les pays d’Asie du Sud-Est ont dans cette région l’une des principales hypothèses de conflit et ont donc considérablement augmenté leurs dépenses militaires. En même temps, ils ont essayé de lui donner une sortie institutionnelle via l’ASEAN (le MERCOSUR asiatique). Max Povse, spécialiste du Groupe d’étude sur l’Asie et l’Amérique latine de l’Université de Buenos Aires explique que «lorsque le forum de coopération ASEAN + Chine a été créé, les deux parties ont convenu de créer un code de conduite jusqu’à ce que les conflits territoriaux soient résolus “

Cependant, cette route n’a pas été très efficace non plus. Selon Povse “le code de conduite est actuellement tronqué, d’une part par la projection hégémonique de la Chine, et d’autre part, par l’incapacité de l’ANASE à imposer des mesures qui ne sont pas approuvées à l’unanimité”.

Qu’est-ce que la mer de Chine a suscité l’intérêt intense de tant de pays? Un tiers du trafic maritime mondial est transporté le long de son détroit et la moitié des tonnes qui transportent toutes les flottes marchandes du monde circulent. Les matières premières y circulent (dont le pétrole et le gaz) consommées par les pays de la région. Elle possède également d’importants gisements d’hydrocarbures à exploiter et des ressources halieutiques de premier ordre, indispensable pour l’alimentation des populations asiatiques.

Un conflit militaire à grande échelle serait un coup aux conséquences imprévisibles pour l’économie mondiale, En outre, impliquer les pays à forte capacité d’armement, dont la Chine, l’une des puissances nucléaires.

Une fois de plus, la façon dont la Chine aborde et résout ce conflit sera un signe du type de leadership qu’elle adoptera en tant que puissance hégémonique. Les relations avec Taïwan, Hong Kong et avec le reste des pays de la région impliqués dans le différend sur la mer de Chine méridionale ont lieu dans l’arrière-cour du grand pays de l’Est.

Tout comme la manière dont les États-Unis ont affronté et résolu leurs dilemmes de sécurité nationale dans les Caraïbes et en Amérique centrale à la fin du XIXe et au début du XXe siècle était un avertissement de leurs futures stratégies mondiales, il est nécessaire d’accorder de plus en plus d’attention à la manière dont la Chine résout ses erreurs.