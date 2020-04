La mer se comporte aussi bizarrement, l’Apocalypse? (VIDÉOS)

Curieux: La mer se comporte aussi de façon étrange … plus de signes de l’Apocalypse? La mer de Galilée, qui n’a jamais de vagues, a réveillé sa fureur après 300 ans. Et il l’a fait dans un moment très spécial et symbolique.

Depuis quelques jours, il parcourt les réseaux et les médias pour savoir que la mer de Galilée fait des choses étranges. La chose la plus frappante est que cela se fait maintenant, en temps de cette pandémie mortelle.

Il s’avère que la mer de Galilée n’est pas une mer, c’est un lac d’eau douce dans le nord-est d’Israël. On l’appelle vraiment le lac de Tibériade (Kineret en hébreu), et il n’y a pas de vagues. En d’autres termes, il n’y a pas de vagues à sa surface. Mais, en plus de cette particularité, cet endroit a un symbolisme très spécial.

Le lac est l’endroit où, selon la Bible, Jésus aurait marché sur les eaux, multiplié les pains et les poissons et où il est apparu à ses disciples, qui étaient pêcheurs de la mer de Galilée, après s’être levé le troisième jour, le dimanche de Pâques.

Curieux: La mer se comporte aussi de façon étrange. L’Apocalypse? (VIDÉOS)

Le lac de Tibériade (Kineret en hébreu), mieux connu sous le nom de mer de Galilée, où Jésus marchait sur ses eaux, multipliait les pains et les poissons et était l’endroit où il apparaissait à ses disciples après s’être levé, après 5 ans de sécheresse et craignant qu’elle ne s’assèche. , commence à déborder. pic.twitter.com/83Z4tgnqkH

– Jorge Palazón ® (@jorge_palazon) 12 avril 2020

Ce lac a une autre particularité, étant à 209 mètres sous le niveau de la mer, il lui est presque impossible d’enregistrer tout type de vagues …

Aussi. Au milieu d’une pandémie, au milieu de Pâques, les habitants de la région ont pu assister à un spectacle le 11 avril qui a refroidi le sang de certains, en a mis d’autres à genoux et a éveillé la curiosité des gens en général.

C’est que le lac paisible, qui avait également subi une longue sécheresse avant les pluies, a commencé à soulever d’énormes vagues comme personne ne l’avait jamais vu.

#International

À #Israël, la mer de #Galilea (un lac d’eau douce portant ce nom) a commencé à déborder. Le plus drôle, c’est qu’il n’y a pas de surf ici car c’est un lac à 209 mètres sous le niveau de la mer.

Ce phénomène ne s’est pas produit depuis plus de 300 ans pic.twitter.com/PDzo98NDc1

– El Salvador News (@Enterate_SV) 12 avril 2020

Les médias locaux ont souligné que ce phénomène ne s’était pas produit depuis 300 ans.

Ensuite, le plus alarmiste a commencé à rejoindre les points. La pandémie, l’activité inhabituelle des volcans du Cercle de feu du Pacifique et maintenant la mer calme de Galilée explosant dans des vagues jamais vues auparavant.

L’Apocalypse !!

La grande tempête dans la mer de Galilée produit un phénomène qui n’a pas été vu depuis 300 ans.

– Wilmer José DM (@el_legionariodm) 11 avril 2020

Mais, d’autres disent qu’il a une explication scientifique. Depuis l’année dernière, les eaux du lac enregistrent une augmentation progressive mais considérable après une grande sécheresse. Donc, ce que les crédules et les incroyants ont vu, c’est comment le lac a débordé.