La mère d’Alberto Nisman a dénoncé Alberto Fernández pour s’être mêlé de l’enquête sur la mort du procureur

Sara Garfunkel, la mère du procureur Alberto Nisman, dénoncé à la justice le président Alberto Fernandez pour un supposé intrusion dans la cause qui enquête sur la mort de son fils.

La présentation a été faite vendredi par l’avocat plaignant Pablo Lanussequi a soulevé une demande de réservation de dossier fédérale afin que l’attitude présumée du président et d’autres fonctionnaires nationaux et de Buenos Aires soit traitée, si nécessaire, Cour suprême de justice de la nation.

Dans le mémoire, l’avocat a déclaré que «contre la progrès et ingérence dans l’indépendance du pouvoir judiciaire de la nation et du ministère public, consommés par les actions du président de la nation Alberto Fernández, J’introduis en bonne et due forme l’affaire fédérale avant l’affectation à la répartition des pouvoirs, le fonctionnement normal des institutions de la République, la régularité de la procédure et les normes de l’ordre public ».

Le représentant de Garfunkel a averti que «divers fonctionnaires travaillant actuellement à la Direction générale nationale, comme dans celle de la province de Buenos Aires, ils sont liés à la cause et / ou à ses proches, et l’intérêt de la société locale et internationale à découvrir la vérité sur ce qui a été enquêté. »

Il y a quelques jours, Aberto Fernández a fait référence au sujet lorsqu’il a été interrogé sur ses propos dans le récent documentaire présenté en première sur Netflix. Dans un rapport pour cette production, il avait payé l’hypothèse du crime. «À ce jour, je doute qu’il se soit suicidédit-il.

Mais maintenant, il a changé sa vision. “Depuis 2017, date à laquelle l’interview a été enregistrée, aucune preuve sérieuse à ce jour ne semble indiquer que Nisman a été tué et une expertise absurde est apparue qui contredit les principes les plus élémentaires”il a exprimé. Et il a ajouté:Une scène a été mise en place plusieurs années après la mort sans qu’aucun des experts n’ait été sur les lieux; Je n’ai jamais vu une chose égale. “

Dans sa présentation, la plainte a noté qu ‘«on sait que la portée de la valeur d’un test incorporé dans une enquête pénale est ressort exclusif des juges qui intègrent le pouvoir judiciaire de la nation ». Et il a ajouté:Le président s’est auto-nommé juge de l’affaire en affirmant publiquement que l’opinion d’expert effectuée par la Commission dans le dossier est absurde, ce qui manque de sérieux ».

“Nous ne sommes pas en présence d’un roman policier anglais. Nous sommes confrontés à un meurtre dont le procureur général d’alors, Natalio Alberto Nisman, a été victime, après avoir dénoncé les négociations qui ont abouti à la signature du protocole d’accord avec la République islamique d’Iran, à la présidente d’alors, Cristina Kirchner, aujourd’hui vice-présidente. et d’autres adlaters de son gouvernement d’alors », a déclaré l’avocat.

Le représentant de Garfunkel a dit que les propos du président “Générer l’alarme et l’inquiétude” dans la plainte et a conclu: “Les expressions du président constituent une ingérence dans le système judiciaire et dans l’exercice du ministère public, à la lumière des clauses constitutionnelles qui leur assurent l’indépendance et l’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.”

La semaine dernière, Garfunkel a demandé au ministre de la Sécurité, Sabina Frederic, s’abstenir de demander la réalisation d’une nouvelle expertise. Le chef de ce portefeuille avait déclaré que l’expertise qui avait déterminé que Nisman avait été tué allait être “examinée en collaboration avec le ministère de la Justice”.