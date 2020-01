La mère de Bar Rafaeli, prête à aller en prison à la place de sa fille | personnes

Bar Rafaeli et ses parents, suspectés de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de faux témoignages, ont proposé au procureur d’être la mère du mannequin qui va en prison et ce, qui vient de donner naissance à son troisième enfant, Être seulement condamné au travail communautaire pour prendre soin de vos enfants.

La famille propose de plaider coupable et que sa mère, Tzipi, soit condamnée à environ un an et demi de prison, empêchant ainsi sa fille, un modèle de renommée mondiale, d’être incarcérée, a révélé News Channel 13.