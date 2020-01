La mère du jeune homme qui a tué les rugbiers a dit: “Fernando était mon tout, un couple de meurtriers a arraché mon enfant”

Fernando Báez Sosa a été brutalement assassiné samedi matin par un groupe de rugbiers, qui l’ont agressé à coups à la sortie d’une piste de bowling dans la station balnéaire de Villa Gesell.

L’adolescent de seulement 18 années était fils uniqueIl était un petit ami et s’est rendu sur la côte pour passer un week-end avec ses amis sur la plage. Quelques jours avant de se lancer dans le voyage, dit son père, il s’était inscrit pour étudier les premières matières du diplôme de droit, après avoir approuvé avec succès la SRC l’an dernier. Il connaissait les amis avec lesquels il partageait ses dernières heures depuis la première année du lycée, qui ont suivi une bourse au Collège Marianista de Caballito.

Après avoir traversé le moment difficile de reconnaître le corps de Fernando, Silvino et Graciela, ses parents, ont parlé à Infobae pendant le voyage de retour, en voiture, de Villa Gesell à son domicile à Buenos Aires, dans un immeuble dans le quartier de Recoleta à Buenos Aires, où le père travaille comme gardien.

Graciela, la mère de Fernando, a partagé sa douleur: «Nous sommes brisés, nous n’avons pas la force de parler, notre fils était excellent en tant que personne, la SRC a terminé et s’est inscrite à la Faculté de droit pour poursuivre sa première année juste avant de se rendre à Villa Gesell ».

“Fernando était mon tout, ma vie, je n’ai pas de mots, c’était tout, bon fils, je ne peux pas croire ce qui nous est arrivé, un couple de meurtriers a arraché mon enfant. Que justice soit faite, mon fils a été battu à mort jusqu’à ce qu’il soit tué», A ajouté consterné.

Silvino, le père de FernandoIl a expliqué aux médias à quoi ressemblait son fils:Nous voulons juste arriver chez moi et tout cela arrive, mon fils était tout, c’était notre vie, c’était tout pour nous” Et il a ajouté:Celui qui a tué la vérité est un animal, ayant tellement de policiers pour s’occuper des gens, c’était mon fils et je ne sais pas si je vais avoir des enfants. Avec Graciela, nous sommes vraiment très tristes, nous voulons juste que justice soit faite“

Les membres de la famille disent que Fernando aimait le sport et envisageait même d’étudier pour devenir professeur d’éducation physique. Il aimait vraiment le football et était un fan de Boca. Sa petite amie, qui étudie également le droit, était à Pinamar avec ses parents au moment des coups. Ils ont été les premiers à se rendre à Villa Gesell lorsqu’ils ont appris la tragique nouvelle. Ils étaient en couple depuis plus de deux ans et s’étaient rencontrés au lycée.

Onze jeunes de 18 à 21 ans ont été arrêtés pour le meurtre. L’attaque violente a même été enregistrée dans plusieurs vidéos qui montrent comment il a été battu alors qu’il était au sol. La victime a été transportée par ambulance à l’hôpital Illia de Villa Gesell, mais n’a pas survécu. Quand les médecins sont arrivés, je n’avais plus de pouls.

Les détenus ont été identifiés comme Matías Franco Benicelli, 20 ans; Ayrton Michael Viollaz (20 ans); Máximo Pablo Thomsen (20 ans); Luciano Pertossi (18 ans); Ciro Pertossi (19 ans); Lucas Fidel Pertossi (20 ans); Alejo Milanesi (20 ans); Enzo Tomás Comelli (19 ans); Juan Pedro Guarino (19), Blas Cinalli (18) et Pablo Ventura (18).