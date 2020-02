la mère passe par des changements inévitables

Ledift Torres, spécialiste de la lactation et du post-partum, clarifie la façon dont ce trouble se manifeste. Parmi les symptômes présentés par la mère dans la dépression post-partum, il y a, entre autres, des sentiments de tristesse, de rareté, de fatigue, d’irritabilité, d’insomnie.Le mythe selon lequel la dépression post-partum prend 40 jours a été démenti par Ledift Torres.

Dépression post-partum-mère-symptômes-monde-maman. La dépression post-partum attaque de plus en plus des millions de mères après avoir donné naissance à leur enfant et, dans certains cas, il faut du temps pour retrouver son humeur normale.

Mais la question de mille lochas; Comment cela se manifeste-t-il? Et comment faire quand une mère fait face à une dépression post-partum?

Les inconnues sont analysées par un groupe d’experts, pour déchiffrer pourquoi la mère subit des changements inévitables lors de son nouveau rôle dans la famille.

À cette occasion, Mundo Mami, par le biais de la plate-forme numérique Mundo Hispánico, a expliqué dans quelle mesure une mère déprimée peut atteindre lorsqu’elle prend soin de son nouvel enfant.

Ledift Torres, spécialiste de l’allaitement maternel et du post-partum et également fondateur de l’école en ligne “I am a Cherry”, ouvre le débat pour comprendre cette situation qui devient parfois déroutante.

Photo / Capture du monde hispanique

L’expert Ledift Torres a déclaré que la dépression post-partum est générée chez la mère lorsqu’elle est confrontée à des sentiments de tristesse, de rareté, de fatigue, d’irritabilité, d’insomnie, de maux de tête, de fatigue et de sensation de désengagement, ces symptômes étant plus courants.

“Après avoir eu son fils dans ses bras, la mère, en plus d’être confrontée à des effets physiques, subit également un impact émotionnel à partir du moment où elle accouche”, explique l’expert Ledift Torres.

Selon le Institut national de la santé mentale (NIH) des États-Unis“Après l’accouchement, les niveaux d’hormones, comme les œstrogènes et la progestérone, chez les femmes diminuent rapidement, ce qui génère certaines altérations chimiques dans le cerveau qui déclenchent des changements d’humeur.”

Par conséquent, Ledift Torres, spécialiste de la lactation et du post-partum, renforce la thèse de Institut national américain de la santé mentale

Il dit que Il est très important que l’environnement familial reconnaisse et accepte que la mère se comportera différemment après la naissance de son enfant, car cela fait partie de sa nature féminine.

«La femme, lorsqu’elle devient mère, sa vie change et aussi celle de ses proches», explique Ledift Torres, lors de son entretien avec l’hôte de Mundo Mami, Elimar Azuaje.

Le mari et la famille doivent devenir le soutien le plus solide pour aider la mère à surmonter avec succès la dépression post-partum et à poursuivre une vie normale.

Ledift Torres souligne qu’il est très important de lui donner de l’espace et le temps nécessaire pour que la mère découvre son nouveau rôle maintenant et en avant, “le couple et la famille doivent s’occuper de toutes les actions à la maison jusqu’à ce qu’elle normalise son esprit”.

Combien de temps dure la dépression post-partum chez la mère?

D’autres sources, qui traitent du problème de la dépression post-partum, affirment que cette humeur peut survenir jusqu’à un an après l’accouchement.

Mais l’expert a démantelé un mythe selon lequel ce type de trouble ne se prolonge pas pendant une période de 40 jours comme le croit la société, ce qui est totalement un mensonge.

“La question de la quarantaine découle d’une ancienne croyance, selon laquelle la tribu était responsable d’aider la mère dans les activités ménagères, alors qu’elle reprenait des forces après l’accouchement”, a déclaré Ledift Torres.

Photo / Capture du monde hispanique

Compte tenu de cela, le fondateur de l’école en ligne «Je suis un cerisier» révèle que, selon les études, la dépression post-partum met deux ans à disparaître chez la femme.

Pour que la mère retrouve son humeur normale, le spécialiste dit que tout dépendra de la mère pour faire disparaître la dépression post-partum de son corps.

Il recommande donc aux femmes de se préparer à devenir mère et d’éviter ainsi que les émotions de colère, de tristesse, de désintérêt continuent d’affecter leur état émotionnel.

