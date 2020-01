La méthode de l’arnaque virtuelle qui menace les Colombiens à l’étranger

Lucia vit en Australie depuis environ deux ans, lorsqu’elle a voyagé depuis son Barranquilla natale, une ville de la côte nord de la Colombie célèbre pour son carnaval et les hanches de Shakira. La vie de Lucie ressemble à celle de nombreux Colombiens à l’étranger: étudier, travailler, s’adapter à un nouveau pays, et de temps en temps, autant que possible, voyager pour rendre visite à leurs proches en Colombie.

Un jour, il a découvert que son compte Facebook Messenger avait été cloné et qu’ils en parlaient à ses contacts. Il a procédé au verrouillage du compte et quelques jours plus tard, il l’a rouvert avec d’autres mots de passe. La même chose s’est produite, mais cette fois pour plus de temps et d’organisation.

Ce qui est arrivé à Lucia fait partie de une nouvelle modalité de fraude virtuelle qui a été étendue à des groupes de Colombiens vivant à l’étranger, en particulier en Australie, qui en moins d’une semaine a rempli leurs murs de captures d’écran de leurs comptes clonés et tente de frauder leurs contacts. Ils ont tous suivi le même schéma.

La première étape consiste à trouver l’objectif, qui semble être concentré dans les groupes Facebook qui agglutinent les Colombiens vivant à l’étranger, comme Gals In Australia et Colombians à Sydney, communautés créées pour amener les ressortissants qui sont dans le même pays ou la même ville et rendre la vie plus facile là-bas.

Identifié la victime, les escrocs clonent leurs réseaux et commencent à sélectionner des contacts pour parler. Ces personnes demandent leurs données, leur numéro de téléphone portable et leur carte d’identité, après leur avoir dit que vous allez bientôt faire un voyage en Colombie et qu’elles ont besoin de votre aide pour envoyer un colis à la famille, ce qui est une surprise pour que personne ne puisse le découvrir et Il ne peut pas voyager avec vous à cause de l’excédent de bagages.

Ensuite, ils vous contactent via un téléphone portable via WhatsApp et s’identifient en tant qu’opérateur d’Avianca, la principale compagnie aérienne du pays.

“Diego Soto”, est l’un des noms des présumés exploitants d’Avianca Cargo, qui rapporte que le colis que la victime avait précédemment accepté de recevoir est en surpoids, de sorte qu’une amende de 2 454 135 pesos (730) sera facturée dollars) qui doit être annulé immédiatement.

Les escrocs, protégés sous le nom de la compagnie aérienne, informent que la sanction est donnée par le DIAN – Bureau des impôts et douanes de Colombie – et que le nom de la victime apparaît comme le destinataire de la marchandise de sorte que s’il n’annule pas de toute urgence, elle sera signalée devant les autorités en tant que fraudeur fiscal.

Dans ce cas, les escrocs ont donné un numéro de compte qui appartiendrait à «Viviana Paola Orjuela Casallas», un responsable de DIAN, avec le numéro de compte 24098343661 de la Caja Social Bank.

Infobae a pu établir que ce nom ne correspond à aucun responsable du DIAN mais en raison de la réglementation colombienne concernant la gestion des données, il n’a pas été possible d’établir à qui appartient ce numéro de compte.

Lors d’une conversation avec Banco Caja Social, un responsable de l’entité bancaire a déclaré qu’il n’y avait eu aucun rapport ou plainte selon lequel son nom était utilisé dans le cadre d’une arnaque virtuelle et a procédé à l’enregistrement de l’affaire.

«Ce qui est grave, c’est que, comme l’ont fait vos comptes sur les réseaux sociaux, lorsque vos amis vous écrivent pour vous dire qu’il y a de l’argent à donner, ils vous écrivent à partir de votre compte et ensuite vous payez l’argent», explique Lucia.

Hugo, un autre résident colombien en Australie, dit que dans son cas, ils ne sont pas restés seuls à cloner son Facebook Messenger, mais ont utilisé un certain nombre de whatsaap pour se faire passer pour lui.

De là, ils ont écrit à une vieille connaissance et ont cherché à le tromper avec le même scénario, à l’exception de légères variations. Dans ce cas, vous deviez ramasser quelque chose à l’aéroport, et la marchandise, qui était en premier lieu des vêtements et des objets personnels, dans ce fut des téléphones portables et des cadeaux soi-disant pour votre famille.

«Je découvre mon frère parce que la personne qu’ils ont contactée a appelé ma maison, mon frère m’a dit qu’un vieil ami à moi l’a contacté se faisant passer pour moi et lui a donné un téléphone Avianca où on lui a demandé de payer de l’argent, deux millions de pesos (594 $) ».

L’opératrice présumée d’Avianca Cargo s’est cette fois identifiée comme étant Alberto Jácome et le responsable du DIAN auquel Angie Gimena Arias Oliveros a dû être consignée, à cette occasion, ils ont donné un compte d’épargne Banco Popular avec le numéro 500800254252. Dans ce cas, ils ont annexé ouAvec mode de paiement, Cash, Serv bellyga ou Supergiros, un moyen de consigner de l’argent comptant sur un numéro de carte qu’ils ont également fourni au nom de Jairo Salazar Prada cc 1026585823. Cependant, ce numéro de carte n’est pas enregistré dans le recensement colombien, comme l’a confirmé une recherche sur le site Web du registre national. .

Ces médias connaissaient d’autres cas signalés sur les réseaux sociaux et ont parlé à quatre autres Colombiens en Australie qui en ont été victimes. Cependant, dans trois de ces cas, les contacts que les escrocs ont choisi d’essayer de tromper n’ont pas donné leurs données, donc tout cela s’est terminé par une confrontation verbale avec la personne qui a usurpé l’identité et la dénonciation subséquente du compte; et dans l’autre, le mode opératoire a été suivi exactement de la même manière que le premier cas décrit.

Infobae a également contacté Avianca pour savoir s’ils étaient au courant de ces plaintes et la réponse de la compagnie aérienne a été positive. Ils ont affirmé avoir reçu des rapports de certains clients sur l’utilisation du nom de l’entreprise pour ce type de tromperie, mais ils ont insisté pour réaffirmer qu’ils n’avaient rien à voir avec ces situations irrégulières.

Ils ont également confirmé qu’aucune des personnes identifiées comme étant des exploitants d’Avianca Cargo ne le sont réellement et que, à la suite des cas signalés par les utilisateurs, ils avancent une campagne via les réseaux sociaux pour empêcher que des cas similaires ne se produisent et les gens sont trompés par ces escroqueries extorsives.

En Colombie, les délits informatiques sont définis dans la loi 1273 de 2009, qui définit six types de délits passibles chacun d’une peine de prison allant de 48 à 96 mois.

Par la modalité mise en place par les escrocs, au moins trois de ces délits seraient impliqués: accès abusif à un système informatique – qui donne également des amendes entre 87 780 803 pesos (26 095 dollars) à 877 803 803 pesos (260 955 dollars ) – interception de données informatiques et violation de données à caractère personnel – qui entraîne des amendes pour les montants précédents.

Parmi les recommandations formulées par les autorités pour se protéger contre ce type de menaces, il est important de se rappeler que les données personnelles telles que la carte d’identité et même le numéro de téléphone portable ne doivent être transmises que par des moyens sûrs et fiables. Quelque chose à garder à l’esprit la prochaine fois que votre ami qui vit à l’étranger vous écrit sur Facebook.