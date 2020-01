La Mexicaine confuse est apparue comme une migrante hondurienne

Douce Susana Jacobo Cruz est le nom de l’étudiant de 26 ans de l’École nationale d’anthropologie et d’histoire (ENAH), qui apparu vendredi dernier, après que ses proches ont signalé sa disparition.

La femme de l’état de Morelos Elle a été détenue pendant cinq jours avec des migrants du Honduras, car l’Institut national des migrations (INM) pensait qu’elle était une migrante de cette nationalité.

Au moment de son arrestation, Jacobo Cruz accompagnait la caravane des migrants depuis son entrée sur le territoire mexicain au port frontalier d’El Ceibo. La jeune femme faisait un travail anthropologique sur le phénomène migratoire.

Les pages Facebook ont ​​partagé un post avec les informations académiques de la jeune femme et ce qu’elle faisait avec la caravane. Selon les écrits partagés sur les réseaux sociaux, la carte d’identité et les médias de l’élève ont été supprimés.

«C’est Sweet Susana Jacobo Cruz. Il est entré à l’ENAH en 2016 dans le grade d’ethnologie. Il y a des jours, Accompagnant la caravane de migrants qui voyage du Honduras, Dulce était détenu par des agents d’une police ou d’une société d’immigration (Nous avons des informations très fragmentées) avec un groupe de migrants et emmenés dans un centre de détention. Dans cet espace, il a perdu ses papiers d’identité et son téléphone portable a été retiré », a indiqué la publication publiée sur la page de l’Assemblée générale de l’ENAH.

«Il est resté en contact avec certains de ses compagnons et sa mère, qui ont partagé leur dernier emplacement (Villahermosa). Depuis lors On ne sait pas où il se trouve. Sa mère m’a contacté pour convoquer la solidarité en faveur de Dulce Susana. Elle se rendra à Tabasco demain pour demander au Bureau du Procureur de l’entité d’émettre une alerte AMBER et de la lui remettre. Il peut avoir été confondu avec une migrante et elle n’a pas été autorisée à prouver sa nationalité. Nous avons besoin d’un soutien financier (nous préciserons le numéro de compte sous peu) et du soutien d’amis solidaires qui le guident à Tabasco. Ceci est une première déclaration. #Dulcedevueltaacasa », a indiqué le communiqué.

Après sa libération le 24 janvier, Jacobo Cruz a accusé l’INM de violations des droits de l’homme. Il a également noté les mauvais traitements infligés aux migrants, les familles étant séparées.

Au sein de votre expérience, La jeune femme a déclaré qu’elle était au secret et n’a pas été aidée à confirmer sa nationalité. Ce n’est que lorsque la pression sur les réseaux sociaux a été trop forte que l’attention a été portée sur son cas.

Il a ajouté qu’à l’intérieur des locaux de l’INM été témoin d’actes d’intimidation et de torture envers les gens qui étaient arrêtés et qu’il y a même ceux qui sont là depuis des semaines.

“Il y avait commentaires racistes des membres de la migration, certains ont dit à mes collègues que même les États-Unis ne les aimaient pas, pourquoi ils se plaignaient, que tout ce qu’ils pouvaient faire était de les expulser. Quand ils ont été emmenés là-bas, on ne leur a pas dit qu’ils seraient détenus », a-t-il déclaré au journal El Financiero.

«Ces personnes sont isolées, privées des articles nécessaires à leur hygiène personnelle, et lorsque les familles se regroupent, elles se séparent en entrant dans les refuges, car ils sont partagés entre hommes et femmes », a-t-il ajouté.

Jacobo Cruz a également déclaré que le 20 janvier il y avait eu une émeute et une tentative d’évasion à la station migratoire de la ville industrielle de Villahermosa. Cela a commencé lorsque les migrants ont réagi à une rumeur selon laquelle deux enfants étaient emmenés, selon la publication.

Entrée des migrants au Mexique

Des milliers de migrants ont traversé le fleuve Suchiate, la frontière entre le Mexique et le Guatemala, irrégulièrement jeudi dernier. Il s’agit de la deuxième tentative de migrants d’Amérique centrale qui sont partis la semaine dernière de leur pays.

Lundi dernier, une tentative a échoué après la La Garde nationale a empêché des centaines de personnes d’entrer irrégulièrement au Mexique, après que le gouvernement eut rejeté sa demande officielle d’admission. Selon l’INM, environ 500 personnes sont entrées sur le territoire mexicain mais la grande majorité a été arrêtée.

Le week-end dernier, des centaines de personnes se sont rassemblées à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Principalement en deux points, au croisement traditionnel de Tecún Umán (Guatemala) avec Ciudad Hidalgo (Mexique), séparés par la frontière naturelle de la rivière Suchiate et par le port frontalier d’El Ceibo, qui relie les deux nations par l’État du sud-est de Tabasco.

Le samedi 18 janvier, l’INM a annoncé qu’il autorisait l’entrée par groupes de 20, à ceux qui voudraient vérifier votre statut d’immigration.

Environ un millier de personnes sont entrées et ont été emmenées dans des postes d’immigration et bien que leur statut d’asile ou offre d’emploi soit en cours d’évaluation, Les autorités de l’immigration ont indiqué que la majorité serait expulsée.